Обвиняемая в убийстве Татарского Дарья Трепова выступила с последним словом 

Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве провоенного блогера Владлена Татарского, выступила с последним словом. Гособвинитель просит назначить ей 28 лет лишения свободы по совокупности статей. Второй обвиняемый по этому делу Дмитрий Касинцев, у которого Трепова скрывалась после взрыва в кафе, также выступил с последним словом. Ему просят назначить год и десять месяцев колонии, передает «Медиазона».

В своей речи Трепова в первую очередь обратилась к пятерым потерпевшим, которые пришли на заседание. Она попросила прощения и сказала, что ей очень жаль, что из-за нее им пришлось «пережить боль и ужас».

Трепова сказала, что хотела мирно протестовать и собиралась поехать в Украину, чтобы помогать раненым, а в итоге ее «фактически послали с бомбой на смерть».

Также она обратила внимание суда, что с самого начала сотрудничала со следствием и рассказала все, что знает. При этом Трепова не признала вину и попросила суд отправить ее дело на доследование. В частности, она считает, что необходимо провести психолого-психиатрическую экспертизу, так как прошлая не учла ее диагноз.

Кроме того, Трепова попросила суд снять с нее обвинение по статьям о теракте и хранении оружия. Также она обратилась к судье с просьбой не лишать свободы Косинцева.

После Треповой с последним словом выступил и сам Косинцев. «Некоторое время назад в суде смотрели видео, как все это произошло, и мы увидели, как может спокойная, дружелюбная обстановка, смениться вдруг ужасом, и какой контраст. Никакого оправдания этому ужасу не должно быть», — сказал он.

«У меня были планы на будущее, окончание учебного года, но теперь этого нет», — продолжает Косинцев, отмечая, что он виноват в своих «слабости и страхе».

Косинцев попросил суд назначить ему наказание не связанное с лишением свободы «не столько для себя, сколько для его семьи».

Трепову обвиняют по трем статьям — совершение теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), незаконный оборот взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1 УК) и подделка документов (часть 4 статьи 327 УК). Так, по первой статье обвинение запросило 19 лет лишения с ограничением свободы на 2 года, по второй — 14 лет со штрафом 800 тысяч рублей, по третьей — 3 года лишения свободы.

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