В московском офисе Wildberries проходит обыск из-за пожара на складе в Шушарах

В Москве в офисе Wildberries проходит обыск. Причина — пожар на складе в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что следственные действия не влияют на работу компании.

В свою очередь, РБК пишет, что во всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах. «Проверяются системы безопасности и документация по всем объектам», — рассказал источник издания, знакомый с ходом проверки.

Утром 13 января на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начался пожар. Ему присвоили высший уровень сложности. Площадь сгоревшего склада — 112 тысяч квадратных метров. Ликвидировать горение удалось только через сутки.

14 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК). По версии следствия, преступление связано с нарушением неустановленными лицами правил противопожарной безопасности.

Временно исполняющий обязанности начальника петербургского управления Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что сгоревший склад работал незаконно. Он рассказал, что в 2022 году зданию выдали заключение о соответствии, однако дальнейшую сертификацию никто не проводил.

Как сообщалось ранее, со сгоревшего склада в Петербурге отгружали почти девять процентов всех заказов Wildberries. Сумма ущерба, по данным Всероссийского союза страховщиков, может превысить десять миллиардов рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.