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Дрон военной разведки Украины атаковал нефтяной терминал в Ленинградской области — «Украинская правда»

15:32 • 18.01.2024

Дрон, сбитый в ночь на 18 января в Ленинградской области, был запущен военной разведкой Украины. Его целью был Петербургский нефтеналивной терминал. Об этом сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источник в спецслужбах.

По его словам, атака — это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. Собеседник издания также уточнил, что это не было первым ударом украинских сил по целям в Ленинградской области. «Не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал», — добавил он.

По данным российского местного издания «Фонтанка», обломки сбитого дрона упали  на территорию нефтяного терминала в Ленинградской области. Эту информацию «Коммерсанту» также подтвердил совладелец терминала Михаил Скигин.

Он подчеркнул, что работа ПВО в Ленинградской области «позволила предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике». 

Как сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на собственный источник, сбитый дрон нес на себе заряд взрывчатки весом три килограмма.  Беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, несмотря на атаку нефтяной терминал работает в штатном режиме. Там также назвали не соответствующими действительности сообщения о начавшемся после падения дрона пожаре. 

Ночью 18 января Минобороны России впервые с начала войны в Украине отчиталось об украинском дроне, сбитом в небе на Ленинградской областью. 

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