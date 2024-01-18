Гайд по получению визы таланта в США, Канаду и Австралию

Если вы художник, айтишник, цитируемый ученый или имеете выдающиеся достижения в какой-либо области, то вы можете продолжить карьеру за границей по визе таланта. Она дает разрешение на работу, возможность перевезти с собой семью, социальные льготы и многие другие бонусы. Подать заявку можно в любое время года. Чтобы разобрать все нюансы, мы разделили гайд на две части: в этом тексте рассказываем про визы в США, Канаду и Австралию, а в следующем расскажем о получении виз во Францию, Великобританию и Данию.

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США

Визы таланта O-1, EB-1 и EB-2

Творческая виза O-1 подойдет людям с выдающимися способностями и значительными достижениями в науке, искусстве, образовании, бизнесе и спорте. Хоть виза таланта США и считается одной из самых сложных в оформлении, в прошлом году страна одобрила 445 заявок от россиян, и эта цифра растет с каждым годом. Виза O-1 не ведет к получению ВНЖ, но дает временное разрешение на работу, возможность перевезти семью и ассистентов.

Кто может податься?

Есть четыре подкатегории визы O-1: O-1(A), O-1(B) O-2 и O-3:

O-1(A): таланты в науке, образовании, бизнесе или спорте;

O-1(B): таланты кино и телевидения, художники, музыканты, актеры, скульпторы, танцоры и другие деятели искусств;

O-2: ассистенты и помощники артистов или спортсменов с визами O-1(A) и O-1(B), например, их менеджеры, переводчики, стилисты и другие;

O-3: супруги владельцев виз O-1(A), O-1(B) и O-2 и их не состоящие в браке дети до 21 года. По такой визе члены семьи могут учиться, но не работать.

Также есть две другие категории виз таланта в США. Они, в отличие от виз типа O, позволяют жить в США долгое время:

EB-1: талантливые предприниматели и основатели стартапов, признанные на международном уровне артисты, спортсмены и ученые, а также международные менеджеры или руководители, проработавшие в международном филиале американской компании не менее года;

EB-2: высококвалифицированные наемные работники, подходящие под одну из категорий (например, получившие образование выше магистратуры по своей специальности, имеющие уникальную экспертизу в своей области или работающие в области национальных интересов США).

Преимущества

количество виз не ограничено квотами;

вместе с вами может переехать семья и ассистенты;

виза не привязана к одному работодателю, и вы можете сменить работу;

можно находиться в стране до трех лет, а после — продлевать ее каждый год.

Требования

Для подачи на визу таланта O-1, вы должны подтвердить наличие выдающихся способностей и достижений. Для этого подойдут:

международные и национальные призы и награды в вашей сфере;

членство в ассоциациях и сообществах, требующих выдающихся достижений;

публикации в крупных медиа о вашей работе;

участие в качестве судьи при оценке чьих-либо работ в вашей сфере;

публикации, цитируемость, участие в выставках;

высокая должность в организациях с хорошей репутацией;

зарплата выше среднего в вашей области;

признанный коммерческий успех ваших проектов.

Эти критерии — основные, но они могут дополняться и меняться в зависимости от вашей ситуации, так как на визу подаются представители самых разных профессий: от актеров и ученых до врачей и мастеров по маникюру. Подробные требования к подтверждению таланта для работников разных сфер можно найти здесь.

Также необходимо доказать, что переезд в Штаты вам действительно необходим. Это должен сделать американский работодатель или агент, заинтересованный в ваших услугах для граждан США, — именно этот человек будет составлять петицию на получение визы и подавать ваш пакет документов.

При получении иммиграционной визы категории EB-1 оценивают более строго. Если для визы О-1 иногда достаточно быть значимым специалистом на уровне региона, то для EB-1 необходимо получить признание как минимум на государственном, а лучше — на международном уровне. Подтверждениями таланта на эту визу могут быть Оскар, Нобелевская премия, олимпийская медаль, Пулитцеровская премия. Поскольку требования для большинства кандидатов искусства, спорта или науки слишком высоки, получают эту визу в основном предприниматели и фаундеры.

Виза EB-2 предназначена для высококвалифицированных наемных работников, востребованных в США, но в отличие от О-1 она позволяет получить грин-карту и податься на гражданство. У этого типа визы проверка кейсов занимает много времени, а количество виз ограничено квотами.

Для подачи необходимо соответствовать как минимум трем критериям:

высшее образование;

не менее 10 лет опыта работы в своей сфере;

лицензия или сертификат-разрешение на работу в США (если это требуется);

подтверждение высокой зарплаты по сравнению с другими в вашей сфере;

членство в государственных или международных профессиональных ассоциациях;

признание достижений или значимого вклада в вашей индустрии государством, медиа, коллегами, другими организациями.

Документы

Поскольку самой распространенной для подачи является виза О-1, рассмотрим необходимые документы и процесс отправления заявки для нее. При оформлении визы понадобится следующее:

загранпаспорт;

петиция американского работодателя или агента по форме I-129, которая подается в иммиграционной службе США;

доказательства ваших выдающихся способностей;

рекомендательные письма от выдающихся деятелей в вашей сфере;

договоры или планы на будущие проекты в США;

сведения о трудоустройстве, трудовой договор (если это применимо);

документы, подтверждающие вашу высокую заработную плату или коммерческий успех (если это применимо);

документы ассистентов или семьи, если они планируют переезд с вами.

На момент подачи петиции рабочие планы в США должны быть подтверждены документами. Фриланс без определенной цели не подходит: без весомых доказательств, что вам нужно пребывать в США, консульство может отказать в визе.

Документы можно собрать самостоятельно, но это долгая и трудоемкая работа, и количество страниц в вашей папке порой доходит до сотни. Поэтому многие заявители обращаются к визовым адвокатам, услуги которых в среднем обойдутся в 10–30 тысяч долларов.

Процесс подачи

Оформление стоит начать с консультации у визового адвоката, который определит, насколько вы соответствуете критериям. После этого ваш работодатель или агент заполнит петицию I-129 для представления ваших интересов.

Подача петиции I-129: ваш американский работодатель, агент в США или иностранный работодатель через американского агента должен подать петицию I-129 со всеми документами, подтверждающими ваш талант и планируемую работу, в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS). Сделать это нужно не раньше, чем за год, и не позже 45 дней до того, как вы будете должны начать работу. Подготовка петиции занимает от одного до трех месяцев. Рассмотрение петиции: USCIS будет рассматривать петицию в течение четырех-шести месяцев. В случае ускоренного рассмотрения за дополнительную плату, это может занять 15 дней. В некоторых случаях USCIS может потребовать дослать дополнительные документы (Request for Evidence). Заявка на визу: когда USCIS одобрит вашу петицию, вы получите форму I-797 от Службы гражданства и иммиграции США — это документ, подтверждающий, что миграционная служба одобрила вашу петицию I-129. После этого вам нужно будет заполнить и подать в консульство визовую анкету DS-160 онлайн на этом сайте (позже бумажную копию анкеты нужно будет предоставить на собеседовании в визовом центре) и оплатить визовый сбор в размере 160–250 долларов в зависимости от выбранного консульства. После оплаты вам придет чек и приглашение на интервью в визовом центре (чек также надо будет распечатать и предоставить на собеседовании). О правилах прохождения интервью есть множество видео и гайдов в интернете — например, вот видео о вопросах на визу O1 или целый плейлист о прохождении собеседования на нее. Собеседование: в назначенную дату вас пригласят на собеседование в посольстве США, в которое вы подавали заявку на визу. К нему вам нужно будет подготовить список документов и порепетировать свой рассказ о будущей деятельности в США. На основании собеседования посольство примет решение о выдаче вам визы O-1. Грейс-период: после положительного ответа обладателю визы O-1 предоставляется 10-дневный период для въезда в США.

Стоимость

Стоимость визы O-1 включает в себя государственный сбор при подаче петиции I-129 (460 долларов или 2500 при ускоренном рассмотрении); консульский сбор 160–250 долларов и дополнительные 80–100 долларов на каждого члена семьи, расходы на пересылку и административные платежи (100–300 долларов в зависимости от страны подачи), а также услуги юристов и адвокатов, помогающих собрать документы и подготовиться к собеседованию. Общая стоимость колеблется в диапазоне от 10 до 20 тысяч долларов.

Канада

Фото: Murat Onder / Unsplash

Global Talent Stream Visa

Эта виза — часть государственной программы Global Talent Stream (GTS), которая позволяет специалистам в области технологий и бизнеса получить разрешение на работу в Канаде. Особенность программы в том, что страну больше всего интересуют IT-таланты.

Кто может податься?

Подать заявку могут сотрудники, нанятые в одну из компаний-участниц программы, или представители востребованных в стране профессий:

компьютерные инженеры;

программисты и разработчики интерактивных медиа;

математики и статистики;

веб-дизайнеры;

специалисты по тестированию информационных систем;

разработчики программного обеспечения и дизайнеры;

менеджеры по компьютерным и информационным системам;

аналитики и администраторы баз данных.

Недавно к этому списку добавились и другие профессии, такие как продюсеры, креативные директоры и проджект-менеджеры в сфере видеоигр. Полный перечень профессий с требуемыми зарплатами можно найти здесь.

Преимущества

Многие вакансии для переезда по GTS не требуют сдачи экзаменов по английскому языку и подтверждения высшего образования, а уже через год работы вы можете подать документы на программу Canadian Experience Class и получить ПМЖ уже независимо от работодателя.

Срок действия

Разрешение на работу в рамках программы GTS действует до трех лет, после чего работодатель может повторно запросить разрешение, которое выдадут также на срок до трех лет. При соблюдении законов и хорошей рекомендации с места работы после года работы в Канаде вы также можете податься на программу Canadian Experience Class, помогающую квалифицированным специалистам интегрироваться в страну и получить карту постоянного места жительства.

Требования

В заявке не столько важно ваше образование, сколько опыт работы в вашей области (не менее пяти лет) и предложение о трудоустройстве от канадской компании. Основная сложность в том, что работодатель должен выполнить немало требований:

Доказать необходимость привлечения иностранного специалиста. Для этого Министерство человеческих ресурсов и социального развития (ESDC) оценивает воздействие вашего трудоустройства канадскую экономику и рынок труда, чтобы местные жители не пострадали из-за найма иностранцев.

Гарантировать, что ваша зарплата будет не ниже суммы, которую получают местные жители на аналогичной должности (обычно это не менее 80 тысяч канадских долларов в год, но для некоторых профессий порог может отличаться).

Гарантировать, что вы будете выполнять только ту работу, для которой вас наняли.

Предоставить документы и отчет, доказывающие финансовую устойчивость компании.

Обязаться создавать рабочие места для граждан Канады, выделять средства на обучение и повышение квалификации канадских специалистов.

Для поиска такого работодателя можно обратиться к кадровым агентствам, которые предлагают вакансии для иностранных специалистов.

Документы

Для участия в GTS вам потребуются:

письма от предыдущих работодателей, подтверждающие ваш опыт;

положительное заключение по оценке воздействия на рынок труда от Министерства человеческих ресурсов и социального развития;

загранпаспорт;

трудовая книжка (если применимо);

резюме;

трудовой договор с работодателем из Канады минимум на год, в котором прописаны зарплата, должность, обязанности и максимально подробная информация о работодателе;

заполненная форма с информацией о вашей семье;

заявление на разрешение на работу;

переведенные дипломы и рекомендательные письма, подтверждающие вашу профессиональную пригодность.

Процесс подачи

Для участия в GTS, сначала вам нужно получить предложение о работе от канадской компании, которое соответствует требованиям программы. Затем работодатель сам отправит информацию о вас в Министерство человеческих ресурсов и социального развития, которое рассмотрит заявку в течение двух-трех недель.

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После положительного ответа вы можете подавать документы на разрешение на работу. Вместе с разрешением, после сдачи биометрии и прохождения медосмотра, вам выдадут гостевую визу для въезда в страну в ближайшем визовом центре Канады.

Сроки и стоимость

Ожидание ответа по визе занимает от двух до восьми недель. Стоимость участия в программе GTS составляет 1000 долларов на человека, но эти расходы оплачивает работодатель. Вам же остается оплатить только сборы за заявку: 155 долларов за рассмотрение и 85 за биометрию, а также приемы у врачей во время медосмотра.

Австралия

Фото: Jamie Davies / Unsplash

Global Talent Independent Program (GTIP)

Виза талантов SC858 — это программа для привлечения высококвалифицированных специалистов в Австралию. Она делится на две категории: Global Talent Independent Program (GTIP) и Distinguished Talent. Поскольку на вторую визу квота всего 300 мест в год, мы подробнее рассмотрим именно первую.

Кто может податься?

На программу GTIP каждый год выделяется определенная квота. В 2019 году было выделено пять тысяч виз, в 2020–2021 годах квоту увеличили до 15 тысяч, а вот на 2023–2024 годы квоту вернули к прежним пяти тысячам виз.

Приоритет отдают специалистам из этих сфер:

ресурсы (к примеру, геология и металлургия);

агропродовольствие и агротехнологии (аналитика сельскохозяйственных данных, биология, биотехнологии);

энергетика;

здравоохранение;

оборона, передовые технологии и космос;

экономика замкнутого цикла (искусственный интеллект и цифровые технологии, генерация биоэнергии, наука об окружающей среде и другие);

цифровые технологии (наука о данных, искусственный интеллект и машинное обучение, автоматизация и робототехника, технология блокчейн, 5G и другие);

инфраструктура и туризм;

финансовые услуги и финтех;

образование.

Подробную информацию о секторах и профессиях можно найти здесь.

Преимущества

У визы GTIP есть несколько плюсов:

нет срока действия — получив визу, вы можете остаться в стране навсегда;

доступ к медицине, образованию, финансовой помощи и другим социальным программам, а также к бесплатным курсам английского языка;

возможность перевезти супруга и несовершеннолетних детей;

низкие требования к знанию английского, средний балл IELTS — 4,5.

Срок действия

Виза не имеет ограничения по времени, поэтому после получения вы можете оставаться в Австралии на любой срок.

Требования

Заявитель должен доказать получение зарплаты, которая считается выше средней в его сфере, но не меньше 167 тысяч австралийских долларов или 110 тысяч долларов США в год (эта сумма корректируется ежегодно 1 июля).

Необходимо доказать международное признание ваших достижений. Это могут быть руководящие должности в компаниях с хорошей репутацией, значимые награды, международные публикации, статьи в СМИ о вас, цитирование научных работ, членство в международных профессиональных организациях и другие достижения, которые важны в вашей области.

Для подачи заявитель должен быть специалистом в одной из приоритетных сфер Австралии (из списка выше) или уже иметь предложения о работе.

Заявителю должно быть от 18 до 56 лет, хотя кандидаты младше 18 и старше 56 тоже допускаются при некоторых условиях.

Необходимо продемонстрировать уровень английского языка на уровне Functional (не менее IELTS 4,5 Overall Band). Если вы переезжаете с семьей, то каждый член семьи старше 18 лет также должен сдать языковой экзамен. При уровне ниже базового английского IELTS 4,5 заявитель должен заплатить за себя и/или за каждого члена семьи, не набравшего нужный порог, специальный сбор в размере 4890 долларов.

Дополнительные требования для ученых и аспирантов:

Аспиранты PhD и докторантуры должны предоставить доказательства успешного обучения, полученные в последние три года. Кроме того, они должны продемонстрировать исключительные достижения и исследовательский потенциал, подтвержденный академическими руководителями.

Процедура подачи

Чтобы получить визу GTIP, необходимо пройти два основных этапа. Первый — подача заявления о заинтересованности в получении визы или Expression of Interest (EOI) через специальную онлайн-форму на сайте Министерства внутренних дел Австралии. Если вашу заявку одобрят, вы получите специальный код и сможете начать процедуру оформления визы Global Talent через сервис ImmiAccount. Все этапы подачи описаны здесь.

При подаче заявки нужно прикрепить следующие документы:

копия внутреннего и заграничного паспорта;

1 фотография;

медицинская страховка;

справка о несудимости;

документы, подтверждающие финансовую состоятельность (выписки из банка или трудовой договор);

трудовой договор или приглашение на работу в Австралии;

форма 1000 вашего номинатора вместе с документами, подтверждающими его личность и статус*;

документы о наличии выдающихся достижений, например, наличие патентов, участие в международных конференциях, выставках и форумах в качестве эксперта, грамоты, рекомендательные письма, ссылки на публикации в СМИ о вашей работе, публикации ваших научных статей в международно признанных изданиях, зарегистрированные научные степени, наличие государственных и международных наград и многое другое в зависимости от вашей сферы деятельности.

* Для подачи вам необходим номинатор — человек или организация, которые могут поручиться за вас и подтвердить вашу компетентность. Он не обязан обеспечивать ваше будущее трудоустройство или нести спонсорские обязательства, но должен быть признанным экспертом в вашей области и подходить под одну из категорий:

граждане или постоянные резиденты Австралии или правомочные граждане Новой Зеландии, имеющие высокую репутацию в вашей области;

австралийские организации, специализирующиеся в вашей области.

Найти номинатора можно через знакомых, соцсети, работодателя или агента. Важно, что заявитель не может изменить номинатора после подачи заявления на визу, поэтому позаботьтесь о значимости вашего номинатора для Австралии.

Все документы (в том числе справка о несудимости) должны быть переведены на английский язык.

Сроки и стоимость

Срок рассмотрения вашей заявки можно рассчитать с помощью калькулятора на сайте МВД Австралии, но в среднем документы рассматриваются за 10–12 месяцев. Для подачи заявления необходимо заплатить 4710 австралийских долларов, или примерно 3100 долларов США. Заявка за каждого совершеннолетнего члена семьи будет стоить 2360 австралийский долларов. За каждого ребенка до 18 лет сбор — 1180.