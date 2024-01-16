«Здесь уже не будешь без штанов прыгать на каких-нибудь мероприятиях». Путин впервые упомянул вечеринку Ивлеевой

Владимир Путин впервые упомянул «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Он сделал это, выступая на форуме «Малая родина сила России».

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Все-таки когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты другие», — сказал он.

Мероприятие с дресс-кодом «Almost naked» (почти голый) состоялось в ночь на 21 декабря 2023 года. На него пришли российские знаменитости в откровенных нарядах. Кадры с мероприятия вызвали возмущение у российских военных, общественников, представителей церкви и провоенных блогеров. Лефортовский районный суд постановил, что вечеринка была направлена на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Против Ивлеевой подали коллективный иск с требованием заплатить один миллиард рублей в фонд помощи российским военным на фронте в Украине. Также с ней отказался сотрудничать МТС. Налоговики нашли у блогерки залолженности по уплате налогов на сумму более 130 миллионов рублей, писал РБК. Участвовавшие в мероприятии звезды шоу-бизнеса столкнулись с отменой концертов.

The Moscow Times со ссылкой на источники сообщила, что травля и преследование российских звезд-гостей вечеринки начались по команде из администрации президента.

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