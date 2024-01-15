В Петербурге напали на главу предвыборного штаба Бориса Надеждина

В Санкт-Петербурге совершено нападение на главу предвыборного штаба кандидата в президенты Бориса Надеждина Дарью Хейкинен. Об этом сам Надеждин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, на Хейкинен напал мужчина, который преследовал ее последние два с половиной года. Он пришел в помещение штаба прямо перед закрытием и начал вести себя агрессивно.

«Он перегородил проход, выкрикивал оскорбления и отказывался уходить, несмотря на многочисленные просьбы. Мужчина распылил перцовый баллончик. Сотрудникам штаба удалось вывести его из помещения. Нападавший применил силу», — написал Надеждин.

Он добавил, что никто из сотрудников штаба не пострадал. По словам Надеждина, он намерен обратиться в полицию, так как нападавший не впервые устраивает провокации.

23 декабря 2023 года партия «Гражданская инициатива» на своем съезде выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на грядущих выборах президента России. Там же Надеждин попросил о вступлении в партию. «Прошу принять меня рядовым членом в партию “Гражданская инициатива”. Многие критикуют меня за то, что я сменил много партий, но просто я долго живу, а партии — нет», — заявил он телеграм-каналу SOTA.

Надеждин также пояснил, что принял решение выдвигаться от официально зарегистрированной партии, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 до 100 тысяч подписей.

Позже журналистка Екатерина Дунцова, которой Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты, призвала помочь Надеждину со сбором подписей, чтобы «в бюллетене был хотя бы один кандидат с мирной повесткой».

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