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Дунцова поддержала Надеждина и призвала помочь ему собрать подписи

13:41 • 11.01.2024

Журналистка Екатерина Дунцова призвала поддержать сбор подписей в поддержку Бориса Надеждина на предстоящих президентских выборах. Она сообщила, что хотела бы, чтобы «в бюллетене был хотя бы один кандидат с мирной повесткой». 

Об этом Дунцова написала в своем телеграм-канале. Впервые она поддержала выдвижение Надеждина кандидатом 27 декабря.

Дунцова напомнила, что наблюдение на выборах сейчас ограничено — к нему допускаются только представители зарегистрированного кандидата или партии. Подпись в поддержку выдвижения кандидата не обязывает голосовать за него. Адрес открытых центров сбора подписей Бориса Надеждина опубликованы на его предвыборном сайте. 

23 декабря ЦИК отказался регистрировать Екатерину Дунцову кандидатом в президенты, заявив, что в поданных документах обнаружили ошибки. Верховный суд признал отказ законным. 27 декабря она объявила о создании собственной партии за мирное и демократическое будущее России и призвала помочь Борису Надеждину в сборе подписей.

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