14 января Россия нанесла очередной ракетный удар по разным регионам Украины. В Днепре снаряд прилетел в девятиэтажный дом — в нем почти полностью разрушены два подъезда. На 16 января есть данные о 40 погибших и 75 пострадавших. Под завалами, по оценкам спасателей, могут оставаться еще около 30 человек. «Холод» собрал истории жителей Днепра: близких, соседей и пострадавших от обстрела.

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«Это был очень тяжелый день с самого утра. Сигналов тревоги было несколько, — рассказывает жительница Днепра Наталья Захарова (фамилия изменена по просьбе героини). — С 12 часов дня у нас не было электричества, дом начал остывать».

Захарова вместе с детьми сидела на полу в коридоре, укутавшись в одеяла: «Около 15:30 мы услышали звон окна и почувствовали вибрацию стены. По звуку стало понятно, что это прилет».

Дом Захаровых стоит в шести километрах от эпицентра взрыва. «Окна нашей квартиры выходят на противоположную от него сторону. А в квартире напротив соседи сразу же увидели столб дыма и пыли», — рассказывает Захарова. Вскоре ее дочери написала подруга, живущая в 100 метрах от места, куда прилетела ракета. «У них выпали окна, посыпалась штукатурка, но сами они остались целы», — пересказывает то сообщение Захарова.

Другой житель Днепра Максим Гошовский в момент прилета был в центре города, в баре: он смотрел с друзьями футбольный матч. Гошовский рассказал «Холоду», что как только прочитал новости о произошедшем, сразу же с друзьями поехал к разрушенному дому.

Фото: Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA / Vida Press

По оценке Гошовского, в первые же часы после взрыва туда пришло от нескольких сотен до тысячи человек. «Помимо спасателей, приходили простые люди: они несли с собой теплую одежду, чай в термосах, бутерброды, печеньки. Все хотели как-то помочь, в том числе разбирать завалы, — рассказывает Гошовский. — Сотрудники МЧС довольно быстро оцепили территорию и организовали процесс так, чтобы разбором дома занимались только профессионалы. Остальным доверили разгребать дорогу, чтобы машинам скорой помощи и МЧС было легче проехать к дому».

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Гошовский говорит, что в таких ситуациях действовать получается инстинктивно. «Тебе говорят: надо найти воды, надо поставить палатку, надо расчистить дорогу — и ты это просто выполняешь. Тяжелее становится на второй-третий день, когда появляется информация о погибших, публикуют их имена, фотографии, их истории, — говорит Гошовский. — До тебя доходит, что в этом доме мог бы быть ты или твои близкие».

Что известно о погибших и пострадавших

Мария Лебедь, 15 лет, погибла

Фото: соцсети

О гибели Марии сообщила в инстаграме ее сестра Алиса. Сестра написала в инстаграме: «Моей 15-летней, суперумной, суперталантливой, безумно веселой сестры больше нет (ракета попала в дом)». Кроме учебы, Мария занималась бальными танцами.

Знакомая семьи Евгения Бондаренко написала, что мама Марии в момент взрыва была на работе, ее дочь находилась дома одна. Прощание состоялось в понедельник, 16 января.

Максим Богуцкий, 18 лет, погиб

Фото: соцсети

Максиму было 18 лет, в 2022 году Максим окончил школу и поступил в университет. Первую сессию он сдал на отлично. В момент прилета ракеты Максим был в квартире один. У него остались родители и два младших брата.

Оксана, Лейла и Михайлина Францевы, погибли

Фото: соцсети

Оксана — мать 13-летней Лейлы и трехлетней Михайлины. Они жили на пятом этаже разрушенного дома.

Михаил Кореновский, погиб

Фото: соцсети

При обстреле дома погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. У мужчины остались двое детей и жена Ольга. В момент взрыва супруга с детьми были на прогулке, а Михаил должен был к ним присоединиться позже: недавно он приехал домой с соревнований.

В своей квартире Кореновские прожили девять лет. В соцсетях публикуют фото их кухни с разрушенной стеной, а также видео, на котором Михаил Кореновский поздравлял свою дочку с днем рождения.

Ирина и Максим Шевчуки, погибли

Фото: соцсети

В результате удара по дому в Днепре погибли Ирина и Максим Шевчуки. Об этом их близкие рассказали в соцсетях. У Шевчуков остались двое детей — 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина. В момент обстрела они находились возле дома и ждали родителей. Сейчас Тимур и Каролина — в больнице.

Семья Шевчуков переехала в Днепр из Никополя летом 2022 года.

Ирина Соломатенко и Ольга Усова, 38 и 36 лет, погибли

Фото: соцсети

При обстреле дома погибли врачи-стоматологи Ирина Соломатенко и Ольга Усова. Они вместе работали и были очень близкими подругами, рассказал изданию «Факты» муж Ольги Эдуард. У Ирины остались двое детей — шестилетняя дочь и 14-летний сын. У Ольги — восьмилетний сын.

Женщины жили в другом доме, но ходили в спортзал, который расположен недалеко от места взрыва, рассказал Эдуард Усов. В момент удара они шли на тренировку — Ольге, по словам мужа, обломок попал в сердце — ее тело нашли на газоне. Ирина скончалась в больнице.

После начала войны Соломатенко и Усова, опасаясь за своих детей, уехали из Днепра. Ольга с сыном отправились в город Коломыя в Ивано-Франковской области, но вернулись в Днепр из-за проблем с поиском жилья. Ирина с детьми переехали в Польшу, но летом тоже вернулись в Днепр.

Анастасия Швец, 23 года, пострадала. Ее родители погибли

Анастасия Швец смогла выжить после обстрела: девушку накрыл дверью, когда она лежала в постели. По словам самой Швец, она около часа провела на седьмом этаже разрушенного дома — это ее фотографии разошлись по соцсетям. Швец написала, что «почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги».

Квартира, в которой девушка жила с родителями и котом, полностью разрушена. Родители в момент прилета находились на кухне и погибли, кот Ричард, вероятно, тоже. «Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин удон. Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Я существую вообще?» — написала Швец. В сентябре 2022 года на фронте погиб ее молодой человек Владислав.

Екатерина Зеленская, 27 лет, пострадала

Фото: ДСНС / Reuters / Scanpix

Екатерину Зеленскую достали из-под завалов утром 15 января, на следующий день после ракетного удара. По словам ее сестры Алины, Екатерина не могла позвать на помощь, потому что с детства была слабослышащей. Ее мужа Алексея Зеленского и их годовалого сына до сих пор не нашли.

По данным издания «Наше Місто», Зеленская провела в разрушенной квартире 20 часов, и ее госпитализировали с сильным переохлаждением.

Родители Сабины Дорош, пострадали

Фото: соцсети

Родители Сабины Дорош в момент удара находились в квартире. По словам девушки, они «чудом выжили» и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Их квартира разрушена.

Семья Фигурных, часть — погибли, часть — пропали без вести

Фото: соцсети

Арина Медведева, подруга семьи, пишет, что в момент попадания ракеты в доме находилось семь человек из семьи Фигурных. Молодая пара Марина Фигурная и Андрей Осинский приехали из Одессы в гости к родственникам. Кроме них в квартире собрались родители Марины — Светлана и Юрий Фигурные — и брат Александр Фигурный с женой Яной и 15-летней дочерью Анной.

Издание «Одесская жизнь» сообщает, что Светлана Фигурная, мама Марины, нашлась в реанимации. Ее муж, Юрий Фигурный погиб, а новость о гибели Анны близкими семьи не подтверждена. Про остальных членов семьи пока новостей нет.

Мама, бабушка и сестра Русаны Бабкиной, пропали без вести

Русана Бабкина рассказала в фейсбуке, что в разрушенной части дома жили ее мама, бабушка и сестра. Как пишет Русана, ее родители жили в Мариуполе и с самого начала вторжения России в Украину вступили в тероборону. 17 мая они сдались в плен российским военным на «Азовстали». Маму Русаны освободили через пять месяцев, 17 октября, а отец до сих пор находится в плену.

Сестра Русаны приехала в Днепр из Харькова в начале марта. А сама Русана с бабушкой в конце марта смогли выехать из Мариуполя и поселиться вместе с сестрой.

14 января, по словам Бабкиной, мама оставалась дома, потому что болела, сестра занималась уборкой, а бабушка жарила чебуреки. Сама Русана была в тот день в Одессе. Последний раз она созванивалась с мамой в 15:07. Мама сказала: «У нас все тихо вроде, отдыхай».

Число погибших и пострадавших продолжает расти. Под завалами, вероятно, все еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.