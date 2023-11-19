Американка нашла на компьютере отчима свои обнаженные фото

Родители Джейд Дженкс развелись, когда она была подростком. Ее мать вскоре снова вышла замуж за мужчину по имени Том Мерриман. Дженкс и Мерриман годами поддерживали теплые отношения, девушка заботилась об отчиме как о родном отце, пока однажды не обнаружила, что он хранит ее интимные фото. Что было дальше — в материале «Холода».

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23 декабря 2020 года 37-летняя американка Джейд Дженкс пришла в дом своего 64-летнего отчима Тома Мерримана, чтобы навести порядок, пока тот был в больнице. Дженкс и Мерриман были близки. Весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Дженкс переехала в дом по соседству и, по рассказам соседей, часто готовила Мерриману ужин. В то время у Мерримана начались проблемы со здоровьем — он боролся с алкогольной зависимостью.

В середине декабря Мерримана госпитализировали в больницу после того, как он упал с кровати. Убираясь на столе в комнате отчима, Дженкс случайно вывела его компьютер из спящего режима. Когда загорелся экран, она увидела, что на заставке обнаженная женская грудь. Присмотревшись, Дженкс поняла, что это ее фото. На рабочем столе Мерримана она нашла множество своих обнаженных снимков, рассортированных по разным папкам.

Нож на тумбочке

Джейд Дженкс родилась 14 октября 1983 года в семье Джени и Стива Дженксов. Ее родители развелись, когда Джейд была еще подростком. Она осталась с матерью, которая вскоре вновь вышла замуж — за Тома Мерримана.

Окончив среднюю школу, Дженкс поступила в местный колледж на дизайнера и начала помогать отцу в строительном бизнесе. Она упорно двигалась по карьерной лестнице и в 2018 году открыла собственную компанию «Jade Janks Interiors», которая занималась дизайном интерьеров.

По рассказам знакомых семьи, Мерриман относился к Дженкс как к родной дочери. Они продолжили близко общаться даже после того, как в 2008 году брак Джени и Тома распался после «повторяющихся случаев домашнего насилия».

После того как Дженкс нашла на компьютере Тома свои обнаженные фотографии, как она сама признавалась потом, ее мир рухнул. Дженкс была в шоке. Позже она рассказывала, что делала снимки для бывших парней и ей неизвестно, как они оказались у Мерримана.

«Это было самое отвратительное, ужасное и мучительное чувство на свете. Я помню, что меня тошнило. Я чувствовала, что не могу прикоснуться к собственной коже», — говорила она.

Дженкс перестала чувствовать себя в безопасности: ей стало страшно оставаться одной, ходить в туалет и душ без одежды, она все время чувствовала себя уязвимой. Дженкс стала вспоминать, что Мерриман с детства оказывал на нее психологическое давление и манипулировал ей. Она думала о том, что Том может раньше времени вернуться из больницы.

Перед сном она клала нож на прикроватную тумбочку.

Месть

1 января 2021 года в департамент шерифа округа Сан-Диего позвонил Адам Сипляк. Он сообщил, что днем ранее его подруга Джейд рассказала, что убила своего отчима.

Детективы отправились к дому Мерримана, но внутри его не оказалось. Пропавшего искали почти сутки, и утром 2 января его тело случайно обнаружили у порога его дома. Труп был завернут в одеяло и лежал под кучей мусора. Накануне вывезти этот мусор одному из соседей обещала приемная дочь Мерримана — Джейд Дженкс.

Дженкс задержали и отвезли на допрос. Она сказала, что не знает, где именно находится Мерриман, но подтвердила, что подвозила его домой из больницы в полдень 31 декабря 2020 года. По ее словам, Мерриман плохо себя чувствовал и выпил несколько таблеток обезболивающего и снотворное. Вскрытие показало, что Мерриман умер от передозировки снотворным препаратом «Эмбиен».

После того как детективы шерифа обнаружили его тело, Дженкс предъявили обвинение в убийстве и арестовали.

«Удали мой номер»

Расследование длилось два года. По версии следствия, Дженкс спланировала убийство Мерримана незадолго до его возвращения. Она нашла в фейсбуке человека по имени Алан Роуч, который, как сообщается, работал охранником, и обратилась к нему за помощью.

По дороге домой из госпиталя Дженкс остановилась у торгового центра, где купила перчатки, полотенце и нейлоновый шнур. Примерно в это время она написала Роучу сообщение, что «адски накачала» Тома препаратами.

Когда Дженкс подъехала к дому Мерримана, он был уже без сознания. Девушка так и не смогла вытащить его из машины и попросила Роуча о помощи. Он ответил, что не сможет приехать, и пообещал прислать своего друга, Брайана Саломона. Дженкс попыталась вернуть Мерримана в больницу, но там ее отказались принимать из-за коронавирусных ограничений. Тогда она взяла инвалидное кресло, чтобы переместить тело, и вернулась в дом Мерримана.

По показаниям Саломона, Дженкс попросила его отнести Мерримана в дом и задушить его, но он отказался участвовать в преступлении и уехал.

Тогда Дженкс позвонила своему другу Адаму Сипляку. Она сказала, что ей нужна помощь, чтобы отнести отчима домой, но позже, когда он приехал, призналась в своем преступлении. Адам сразу уже уехал, так и не увидев Мерримана. На следующий день он позвонил в департамент шерифа и сообщил об убийстве.

Перед своим задержанием Дженкс отправила последнее сообщение Роучу: «Меня останавливают. Удали мой номер».

Во время суда Дженкс отрицала свою вину. Она заявила, что после выписки из больницы Мерриман сам выпил таблетки, она не смогла перенести его в дом и оставила отсыпаться в машине, а утром обнаружила его мертвым.

Когда адвокат Дженкс Марк Карлос спросил, почему она не позвонила в скорую, та ответила, что боялась обвинения в убийстве Мерримана. В панике она попыталась пересадить его в инвалидное кресло, а когда тело упало на землю, спрятала его под пустыми коробками и мусорными пакетами.Обвинение пришло к выводу, что Дженкс хотела подстроить смерть Мерримана так, чтобы она выглядела как передозировка снотворным. Главным подтверждением этой версии стала ее переписка с Аланом Роучем.

***

В день оглашения приговора в суде выступил биологический отец Джейд Стив Дженкс.

«Я могу только представить, через что она прошла, когда узнала, что ее отчим, человек, которому она доверяла и которого называла отцом, оказался больным извращенцем. Этот бой еще не окончен. Я искренне верю, что произошла несправедливость», — заявил Стив в суде.

Несмотря на это, суд присяжных встал на сторону следствия. 6 марта 2023 года Джейд Дженкс признали виновной в убийстве и приговорили к 25 годам лишения свободы.