Украинский призер Паралимпиады вернул зрение спустя 36 лет

36 лет украинский дзюдоист-паралимпиец Сергей Сидоренко был незрячим. Вернуть зрение Сидоренко мог — нужна была сложная операция, но в родной Украине таких не делали. Российское вторжение вынудило Сидоренко покинуть Украину вместе с семьей и переехать в Польшу. А перед Рождеством местные специалисты вернули Сергею зрение с помощью уникальной американской технологии. Впервые в жизни спортсмен увидел лица своей жены и детей и теперь каждый день поражается, насколько изменился мир за 30 лет. «Холод» рассказывает историю украинского борца.

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Сергей Сидоренко родом из Житомира, из семьи советского военного. С детства он был спортивным ребенком, в школе занимался дзюдо и мечтал стать офицером. Поэтому, едва ему исполнилось 18 лет, поступил в военное училище. Но в 1986 году в результате несчастного случая, который произошел на срочной службе, Сергей получил ожог обоих глаз и потерял зрение. Все, что он мог различать после, — лишь движение и свет.

Первые годы после травмы были для него очень трудными. У Сергея начались периоды депрессии и бессонница. К счастью, рядом находились любящие родители, которые приложили много усилий, чтобы не позволить сыну спиться. Какое-то время Сергей перебивался случайными заработками в спортивной академии Житомира. Так совпало, что в этом же заведении училась и девушка по имени Тамара. Однажды на летнем пикнике они разговорились и вскоре начали встречаться. В 1991 году, когда Украина стала независимой страной, Сергей и Тамара поженились.

Звезда сборной

Вспоминая о том периоде сегодня, Сергей много говорит о том, насколько важной для него была помощь при выполнении даже простых задач. Ему было очень важно быть полезным: например, он старался делать домашнюю работу, но перебил огромное количество посуды, пытаясь ее помыть. Настоящим спасителем для него стал местный тренер, который рассказал Сергею о паралимпийском дзюдо и пригласил на тренировки.

«Мы жили рядом со стадионом, и я ходил туда заниматься. Тамара меня отвозила. У меня было по три тренировки в день, так что времени на депрессию просто не оставалось», — рассказывает Сергей.

В 1996 году Сергей уже входил в состав сборной Украины по дзюдо и ездил на международные соревнования, выступал в весовых категориях до 66 и до 73 килограммов. Он занял четвертое место на Паралимпийских играх в 2000 и 2004 годах, а в 2008 году в Пекине завоевал бронзовую медаль. Ярким моментом в его карьере стала победа над британским дзюдоистом Саймоном Джексоном в 2003 году на чемпионате мира Международной федерации спорта слепых в Квебеке.

«Джексон выходил как Майк Тайсон — со всеми своими тренерами и массажистами. Весь зал кричал: “Джексон! Джексон!” Он выиграл четыре паралимпийских золота (на самом деле три. — Прим. “Холода”), но мне удалось повалить его своим коронным приемом — “ветряной мельницей”», — рассказывал Сергей Сидоренко.

Дзюдо во многих смыслах заменило Сергею зрение. С его помощью он научился, например, безопасно падать. Оно же помогло преодолеть чувство уязвимости — одно из самых тяжелых последствий потери зрения. Сергей рассказывает, как однажды во время прогулки с женой к ним пристал подвыпивший здоровяк. Сергей воспользоваться спортивными навыками — через мгновенье хулиган был на асфальте и недоумевал, как его уложил парень небольшого роста, в черных очках и с белой тростью.

Все эти годы, признается Сергей, он чувствовал, что его любят и поддерживают, но потерянное зрение все же не позволяло ему полноценно наслаждаться жизнью. Карьера позволяла Сидоренко много путешествовать, но он не мог видеть мест, которые посещал. Лица близких, друзей, даже жены и детей оставались только в его воспоминаниях и воображении. Семья знала о том, что Сергею можно восстановить зрение, однако в Украине подобных операций никто не делал, а поехать на лечение за границу у них возможности не было.

Спасительный переезд

Когда Россия вторглась в Украину, Сергей долгое время не хотел уезжать, но жена и дочь убедили его — втроем они переехали в польский город Познань, где их в своей квартире приютила женщина по имени Марта. Сын, мать и младший брат Сергея вынуждены были остаться в Житомире.

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В Польше Сергей узнал о профессоре Эдварде Выленгала из города Катовице, который специализируется на пересадке роговицы. Выленгала возглавляет офтальмологическую клинику Медицинского университета Силезии. Именно благодаря ему в Польше появился центр глазной хирургии и возможность проведения столь сложных операций. В 2010 году после долгих лет уговоров Выленгале удалось убедить Класа Долмана, офтальмолога из Гарвардской медицинской школы, поделиться технологиями пересадки искусственной роговицы, которыми Долман ни с кем не делился до этого, из-за чего медицинская школа Гарварда уже более 60 лет сохраняла за собой эксклюзивное право на технологию. В итоге пять устройств отправились из США в Польшу, и с тех пор Выленгала вместе с командой проводит около 100 операций в год.

«Когда я впервые осмотрел глаза Сергея, то увидел там пару тяжелых занавесок», — объяснял Эдвард Выленгала.

Дело в том, что роговица представляет собой прозрачную куполообразную мембрану. И если она теряет свою прозрачность, то человек больше не может видеть. Именно это произошло с Сергеем. Во время взрыва, жертвой которого много лет назад он стал, тепло и химические вещества вызвали воспаление на его роговицах, после чего на них образовался толстый слой кровеносных сосудов, и он потерял возможность видеть.

Украинский паралимпиец записался на обследование в железнодорожную больницу Катовице, а после ему назначили операцию по пересадке искусственной роговицы на середину декабря 2022 года. Первым, кого Сергей увидел после операции, был профессор Выленгала, и сразу после него он впервые за долгое время увидел жену Тамару. После снятия повязок с лица Сергея он несколько раз повторил: «Я вижу!». Это был момент, о котором он мечтал 36 лет.

Сергея выписали через несколько дней с полностью восстановленным зрением на правом глазу. На улице он удивлялся всему, что видел. Например, современным автомобилям — в последний раз, когда он мог видеть, большинство машин вокруг были «Ладами». Все увлекало Сергея настолько, что он чуть не опоздал на поезд обратно в Познань, где за рождественским столом их уже ждали Марта и Маргарита. В католический сочельник Сергей впервые в жизни увидел свою дочь.

«Это было рождественское чудо!» — говорит он, вспоминая этот ужин год спустя.

В мае 2023 года Сергей и Тамара на несколько дней вернулись в Житомир, чтобы навестить его стареющую мать, сына и младшего брата, который воюет в украинской армии. Визит совпал с российскими ракетными ударами по городу, но Сергей все равно воспользовался шансом и помимо семьи навестил своих старых друзей. «Я представлял их такими, как они выглядели в детстве. Сейчас, конечно, они выглядят совсем по-другому. Не думаю, что узнал бы кого-то из них на улице», — признавался Сидоренко.

Теперь Сергей надеется на восстановления левого глаза, но не теряет времени и продолжает заново открывать для себя мир. Например, он съездил в город Сопот, расположенный на польском побережье Балтийского моря, и был поражен видом моря. До этого он плавал в океане в Бразилии и Австралии, но не видел воды.

Даже сейчас, спустя год после операции, Сергей иногда вздрагивает после пробуждения, задаваясь вопросом, не приснилось ли ему все это. В таких ситуациях он быстро поднимает правую руку, смотрит на большое родимое пятно и расслабляется: он все еще может видеть — приятный сюрприз, который теперь случается с ним каждый день.