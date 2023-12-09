Спасительный олигархат

Коррупция — главный тормоз Украины на пути в Евросоюз. Постсоветская эпоха взрастила могущественных олигархов, которые десятилетиями влияли на украинскую политику через связи, власть и подкупы, но они же поддерживали баланс системы: пророссийские силы уравновешивались проевропейскими. Придя к власти Владимир Зеленский нарушил баланс, а российское вторжение добило его окончательно. Офис украинского президента хочет положить конец олигархату, который якобы мешает Украине присоединиться к ЕС. Однако борьба с многолетними лидерами списка Forbes может провалиться: старых олигархов могут сменить новые — уже из офиса самого Зеленского. Украинское хождение по кругу — в материале «Холода».

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Украина хочет вступить в ЕС в ближайшие два года, но на пути стоит коррупция: страна считается одной из самых коррумпированных не только в Европе, но и в мире — на уровне Замбии и Сьерра-Леоне, хотя все еще выше России. Руководство Украины пытается замять неудобную тему, чтобы не отпугнуть западных партнеров, выделяющих ей деньги. Именно из-за коррупционных скандалов отправили в отставку главу Минобороны Алексея Резникова и шесть его заместителей. Одного из них, Вячеслава Шаповалова, и вовсе арестовали. Шквал критики офис Зеленского пытался гасить предложениями о приравнивании коррупции к государственной измене на время войны. Однако дальше слов эта идея не пошла: офис президента отказался вносить законопроект в парламент.



Бизнес в Украине уже давно сращен с властью: сразу 11 олигархов, которые попадали в список богатейших граждан Украины, до 2022 года успели поработать депутатами, министрами и губернаторами. Наиболее очевидный случай — экс-президент Украины Петр Порошенко, который до победы на выборах владел крупным кондитерским бизнесом Roshen. Игорь Коломойский был губернатором Днепропетровской области и даже спонсировал добровольческие батальоны «Днепр» и «Штурм». Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов был народным депутатом двух созывов Верховной Рады.

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Однако в новых условиях у офиса президента есть свой ответ на старую проблему — Служба безопасности Украины (СБУ), которая во время войны стала ключевым инструментом Зеленского в борьбе с олигархами. Президент наделил СБУ практически неограниченной властью в своей сфере, и это становится проблемой уже не только для Украины, но и ее союзников. В недавно слитом списке «приоритетных реформ» для Украины, составленном в правительстве США, партнеры Украины советуют правительству ограничить власть спецслужб и даже задуматься над контрразведкой, которая будет работать с СБУ.

Война по всем фронтам

Деолигархизация стала одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Еще до войны президент Украины подписал достаточно спорный «закон об олигархах», который сам же внес в парламент. Согласно документу, олигархом признавался человек, который соответствует трем из четырех критериев: его состояние насчитывает более 80 миллионов долларов, он имеет влияние на политику, владеет медиа и установил монополию в какой-либо отрасли экономики.

Антиолигархический закон ударил по влиянию крупного бизнеса на политическую жизнь. Бизнесменам, которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сочтет олигархами, теперь нельзя финансировать партии и участвовать приватизации. Закон оказался настолько жестким, что его раскритиковала Венецианская комиссия (комиссия Совета Европы по вопросам конституционного права). Эксперты решили, что такая политика против бизнеса идет вразрез с Европейской конвенцией по правам человека и принципами политического плюрализма. Комиссия также рекомендовала отложить вступление в силу закона.

Владимир Медведчук после задержания, 12 апреля 2022 года. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Одной из первых мишеней деолигархизации стал глава пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Олигарха, которого считают кумом Путина, обвинили в госизмене, а позднее добавили нарушение законов и обычаев войны. После российского вторжения он попытался бежать в Россию, одевшись в форму ВСУ. Сейчас деятельность его партии на территории Украины запрещена судом, а он сам находится в Москве. Украина обменяла его и 55 других россиян на 215 своих граждан, включая 108 бойцов полка «Азов», который в России признан террористической организацией.

В 2021 году Медведчук занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев, влиял на политическую жизнь Украины, являясь депутатом Верховной рады, а также мог лоббировать пророссийские интересы через подконтрольные ему телеканалы, которые транслировали российскую пропаганду: что в Украине идет гражданская война, Крым передали России совершенно справедливо, а Киевом управляют из США. В 2021 году Зеленский заблокировал каналы Медведчука. Активы олигарха и его жены арестованы, а банковские счета в Украине заморожены.

Война подкосила позиции украинских олигархов еще сильнее: совокупное состояние 20 богатейших людей Украины сократилось почти вдвое — до 22 миллиардов долларов. Сильнее всех пострадал самый богатый украинец — Ринат Ахметов. По последним оценкам, его состояние уменьшилось в три раза — с 13,7 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда. Два его металлургических завода в Мариуполе, «Азовсталь» и ММК им. Ильича, были разрушены во время российского наступления. Эти заводы составляли две трети металлургического бизнеса Ахметова.

До вторжения холдинг олигарха «Метинвест» переживал расцвет: благодаря высоким мировым ценам на руду за девять месяцев 2021 года компания Ахметова заработала больше, чем за весь 2020 год. И это при том, что в 2014 году из-за оккупации Донбасса компания Ахметова пострадала еще сильнее: «Метинвест» потерял шесть заводов, а за 2015 год убытки украинского бизнесмена составили около шести миллиардов евро.

Помимо денег, война лишила олигархов привычного влияния на общество и политику. Раньше у украинских бизнесменов был инструмент лоббирования — телевидение и СМИ. Теперь же телевидение в Украине работает по законам войны: на основных каналах большую часть эфирного времени занимает телемарафон «Единые новости», который пустили в эфир с 24 февраля. По неофициальным данным, за контент в трансляциях телемарафона отвечает офис президента Украины. Большинство украинских журналистов считают «Единой марафон» формой цензуры в СМИ.

Ринат Ахметов на съезде Партии Регионов, 2007 год. Фото: Анастасия Федоренко / Butko / Wikimedia (CC BY-SA 3.0 DEED)

Украинские олигархи лишились и прибыли, которую им приносили подконтрольные СМИ. Резко упали рекламные доходы, но еще сильнее пострадало производство новых проектов, которые приносили значительную часть доходов телекомпаниям Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. В результате сотни сотрудников были уволены, а оставшимся — урезали зарплаты. Сильнейший удар снова пришелся на Ахметова: он отдал государству все лицензии своих телеканалов и печатных СМИ — продать их на рыночных условиях у Ахметова не получилось.

«Слуга» против «отца»

Особое внимание украинской общественности приковано к противостоянию украинских властей с основателем крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы «Приват» Игорем Коломойским, который публично поддерживал Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году.

«Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — говорил тогда Коломойский.

Оппоненты Зеленского даже называли будущего украинского лидера марионеткой Коломойского, а СМИ называли олигарха его «политическим отцом» и главным спонсором. Канал Коломойского «1+1» активно рекламировал президентскую кампанию Зеленского и транслировал его комедийные шоу — в том числе популярный сериал «Слуга народа». После победы Зеленского на выборах Коломойский вернулся в Украину, а Зеленский назначил одного из советников олигарха главой своей администрации. При этом сам Зеленский отрицал связь с Коломойским, а в предвыборном интервью даже обещал с ним поругаться.

Свое предвыборное обещание Зеленский сдержал. 2 сентября киевский суд арестовал Коломойского по обвинению в мошенничестве и незаконном выводе из страны более полумиллиарда гривен (12 миллионов евро). Сам олигарх свою вину отрицает и даже отказался выплачивать залог за свое освобождение. Адвокат Коломойского заявлял, что считает дело своего подзащитного частью «политически мотивированной кампании, которая началась с неправомерной экспроприации банка у него и его коллег-акционеров».

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Для бизнесмена это далеко не первые проблемы с законом. Коломойского разыскивают практически везде: дело о его финансовых махинациях расследует ФБР и израильская полиция, США даже ввели против него санкции, а в Москве он заочно арестован еще с 2014 года (правда, не за коррупцию, а за «организацию убийств»). Он даже попал в базу данных украинского «Миротворца» за получение второго гражданства, что запрещено законом Украины. С сентября 2023 года Игорь Коломойский находится в тюрьме.

Арест одного из самых богатых и влиятельных олигархов Украины призван показать, как серьезно Зеленский взялся за борьбу с коррупцией. Но борьба с Коломойским ведется еще с 2016 года, когда на посту президента был другой миллиардер — Петр Порошенко. Именно при нем главный актив Коломойского — «ПриватБанк» — был передан государству. Национализация проводилась под предлогом неплатежеспособности банка. Позже в Украине прошло несколько судов по этому делу: один суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка», другой же подтвердил законность процедуры и невозможность возвращения банка его владельцам. Даже после смены владельца «ПриватБанк» остается одним из самых популярных банков Украины.

Игорь Коломойский во время слушаний по его апелляции в Апелляционном суде Киева 25 сентября 2023 года. Фото: Genya Savilov / AFP/ Scanpix

Уже при Зеленском в Украине приняла закон, который получил название «антиколомойский». Он запрещает экс-владельцам национализированных банков возвращать контроль над ними, в том числе даже через суд. На введении закона настаивали в первую очередь западные партнеры Украины. Международный валютный фонд (МВФ) пообещал республике дополнительное финансирование за принятие этого закона: вместо обещанных пяти с половиной миллиардов долларов Украина могла получить восемь миллиардов. В 2020 году, когда по всему миру бушевал COVID-19, эти деньги были очень нужны Киеву. Тогда же на слушания законопроекта в Верховной Раде пришел Зеленский, который агитировал поддержать проект. В мае 2020 года закон был принят, несмотря на рекордное количество внесенных поправок.

Все гораздо глубже

Военное положение предоставило украинским властям все полномочия, необходимые для борьбы с олигархами, не скрывает советник Зеленского по вопросам бизнеса Ростислав Шурма, обещая, что в Украине не останется ни одного олигарха после окончания войны.

«У олигархических кланов нет будущего в Украине», — говорил Зеленский в сентябре, обещая побороть коррупцию.

Проблема в том, что зачастую коррупция может быть и не связана с украинским олигархатом. Одно из самых резонансных дел последнего времени — коррупция в украинском Минобороны, которая стала причиной отставки бывшего главы ведомства Алексея Резникова, — с олигархами было никак не связано. Минобороны обвиняли в закупках продовольствия для военных по завышенным ценам, по некоторым позициям — в три раза выше, чем в продуктовых магазинах Киева.

И хотя Зеленский не связывал отставку Резникова и его заместителей с коррупционным скандалом, объясняя, что военное ведомство просто нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», в обществе сложился консенсус, что отставка связана именно с коррупцией и тем, что Резников не смог на нее повлиять.

Однако и олигархический след в коррупционных делах остается. В мае 2023 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало главу Верховного суда Всеволода Князева во время получения взятки размером в три миллиона долларов. Деньги были вознаграждением за решения в пользу олигарха и бывшего украинского депутата Константина Жеваго. Невзирая на то, что Князева лишили статуса главы Верховного суда и арестовади, он все еще имеет статус судьи, потому что окончательно его уволить может только Высший совет правосудия. Находясь в СИЗО, Князев продолжает участвовать в деле миллиардера — в реестре судебных решений опубликовали «особое мнение» Князева по делу Жеваго через пять месяцев после ареста судьи.

Бывший председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев (справа) и его адвокат на заседании Высшего совета правосудия по рассмотрению представления антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, Киев, 18 мая 2023 года. Фото: Ukrinform / Shutterstock / Rex Features / Vida Press

Жеваго входит в топ-5 богатейших людей Украины, его обвиняют в хищении 113 миллионов долларов у обанкротившегося банка «Финансы и кредит». В 2022 году его задержали в Куршевеле, но Франция отказалась возвращать беглого миллиардера на родину. Более того, его отпустили из-под стражи под залог в миллион евро.

Большие надежды

Победа над олигархами должна помочь Украине вступить в Европейский союз. Однако Украина пытается избавиться от старых олигархов, не замечая, что взращивает новых. Борьба со старожилами фактически создает новые возможности для тех, кто может прийти на их место, — например, для людей из ближайшего окружения президента. Многочисленные советники президента — вот потенциальные будущие олигархи новой Украины.

«Существует риск появления новых олигархов благодаря связям с властью и схемам хищений. Способ предотвратить появление новых олигархов — это создание сильных институтов. Нам необходимо завершить судебную реформу», — говорит директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

Украинские олигархи замешаны во многих махинациях и коррупционных скандалах в стране, но их роль не ограничивается только этим. Влиятельные бизнесмены стали одновременно и проклятием, и спасением для Украины. Постоянное соперничество за влияние между украинскими миллиардерами привело к сохранению плюрализма мнений, которого нет в России. Возможность влиять на политическую жизнь страны была как у пророссийского Медведчука, так и прозападного Коломойского. В отличие от России, где олигархи объединились вокруг Владимира Путина, олигархи в Украине конкурируют между собой и не идут на поклон к власти.

Помимо этого, украинские олигархи спонсировали революции и военное сопротивление. Успех революций 2004 и 2014 годов связан с четкой антироссийской позицией капитала. Тот же Коломойский в 2014 году не позволил создать в Днепре аналоги ДНР и ЛНР, несмотря на исторические симпатии этого региона к России.

Владимир Зеленский и руководитель СБУ Василий Малюк, фото: Офис Президента Украины

Рост безальтернативного влияния СБУ — тоже тревожный звонок, который может значительно ударить по политической конкуренции в послевоенной Украине. Реформ западного образца требует и судебная власть, которая работает в пользу тех, у кого есть деньги.

«Реформа СБУ должна быть на повестке дня. Речь идет о контрразведке. СБУ не должна быть всемогущим правоохранительным органом. СБУ имеет долгую историю злоупотреблений своими следственными полномочиями», — говорит Анастасия Радина, депутат Верховной Рады Украины и член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Пытаясь лишить миллиардеров политического влияния, Зеленский уничтожает будущую оппозицию, которая может сформироваться по окончанию войны. Действующий украинский президент останется на своем посту как минимум до конца войны, но после политических чисток может оказаться, что не найдутся влиятельные лица, которые смогут ему что-то противопоставить.