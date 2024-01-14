Осужденный за взятки бывший мэр Владивостока уехал воевать в Украину

Из колонии на войну в Украину уехал осужденный за взятки бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Об этом его адвокат Александр Китаев рассказал «Коммерсанту». Эту информацию также подтвердил источник РИА «Новости».

По словам Китаева, где сейчас находится бывший чиновник, неизвестно. Однако 22 декабря 2023 года он должен был явиться в войсковую часть, чтобы пройти подготовку, отметил адвокат.

Гуменюк отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец Приморского края. В приморских телеграм-каналах опубликовали фото, на которых изображен в том числе человек в военной форме, похожий на Гуменюка, с оружием в руках.

18 января 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра к 16 годам и 6 месяцем колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, будучи главой ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», Гуменюк получил от директора нескольких строительных фирм взятки на сумму почти семь миллионов рублей. Когда он занимал пост мэра Владивостока, этот же человек, выступающий как посредник от представителей похоронного МБУ «Некрополь», дал ему взятку еще на 31,2 миллиона — за покровительство при оказании похоронных услуг.

Гуменюк не признал вину и на суде заявил, что его оговорили. В начале мая 2023 года Приморский краевой суд смягчил ему наказание до 12 лет колонии строгого режима и снизил сумму штрафа до 140 миллионов.

Олег Гуменюк занимал пост главы Владивостока с декабря 2018 года. В 2021-м он ушел в отставку.

Российские власти активно вербуют заключенных для участия в войне в Украине. Если они выживают за полгода на фронте, они получают помилование от Владимира Путина и возвращаются домой. Так произошло, например, с ярославцем Николаем Оголобяком, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков. Также домой в Пермский край после войны вернулся Дмитрий Зеленский — в 2018 году он убил, расчленил и пропустил через мясорубку свою девушку, за что был осужден на 11 лет.

В ноябре 2023 года из колонии на войну уехал сахалинец Денис Горин, ранее осужденный за убийства и каннибализм. В конце декабря СМИ сообщили о гибели на фронте «тулунского маньяка» Павла Шувалова.

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В начале января 2024 года Россия и Украина обменялись пленными. В РФ вернулись 248 человек, большинство из которых, 73%, оказались бывшими заключенными.

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