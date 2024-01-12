Большинство вернувшихся в Россию пленных в ходе последнего обмена — это бывшие заключенные — «Важные истории»

Бывшие заключенные составили большинство среди вернувшихся в Россию из Украины пленных в ходе последнего обмена. Об этом со ссылкой на проект «Наш выход» сообщают «Важные истории».

3 января Минобороны РФ отчиталось о возвращении 248 военных в рамках обмена с Украиной. По данным «Нашего выхода», 73% из них, то есть 180 человек — это бывшие заключенные, завербованные на войну из колоний. Проект опубликовал поименный список этих людей.

«Важные истории» проверили их в случайном порядке и убедились в том, что список состоит в основном из осужденных в последние годы людей. Журналисты связались с родственниками некоторых из них и подтвердили, что они действительно вернулись в Россию 3 января.

Издание отмечает, что среди обменянных есть многократно судимые, осужденные за убийства, похищения людей, грабежи, вымогательства и другие особо тяжкие преступления.

Один вернувшихся в Россию пленных — бывший заключенный из колонии в Ленинградской области Антон Мещеряков. До войны он отбывал наказание по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (статья 228 УК). Его отправили в аннексированную Донецкую область, где он попал в отряд «черных», в который отбирали самых выносливых мужчин для выполнения «особо сложных задач». Зимой и весной 2023 года большая часть членов отряда «черных» погибла, пишут «Важные истории». Мещеряков был тяжело ранен и попал в плен.

Сейчас он с другими бывшими пленными находится в военной части в Подмосковье. Родственница Мещерякова рассказала изданию, что они проведут там около месяца — с ними будет «работать ФСБ».

Еще один вернувшийся в Россию пленный — ранее приговоренный к 11 годам колонии за убийство Олег Шунин. Его родственница рассказала журналистам, что он также находится в «какой-то части» в Московской области, и что его и других бывших пленных «опрашивает ФСБ».

Юрист коалиции «Призыв к совести» в разговоре с изданием рассказал, что бывшие заключенные чаще оказываются в штурмовых отрядах, чем остальные, и поэтому чаще попадают в плен.

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