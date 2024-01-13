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В Липецке десятки домов остались без отопления из-за аварии 

12:41 • 13.01.2024

В Липецке из-за двух аварий десятки домов остались без отопления. Об этом глава администрации города Евгения Уваркина написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, первый прорыв на теплотрассе, по предварительным оценкам, оставил в Липецке без тепла 27 многоквартирных домов. 

«Еще один порыв произошел на теплосетях ПАО “Квадра”. Под отключение, по предварительным данным, попало 40 многоквартирных домов», — написала Уваркина спустя час. 

Дороги в районе аварий залило горячей водой. А температура в Липецке, по прогнозу на 13 января может опуститься до -24 градусов по Цельсию. 

С начала 2024 года в нескольких российских регионах произошли крупные коммунальные аварии. Без тепла и горячей воды остались тысячи человек в Наро-Фоминском, Дмитровском, Раменском и Волоколамском городских округах, в Солнечногорском районе Московской области, Химках, Электростали, Чехове, Подольске, Мытищах, Москве, Владивостоке и в Находке. 

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