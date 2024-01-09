По уголовному делу об отключении тепла в Подольске задержаны директор завода и замглавы городской администрации

Следственный комитет сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела и новых задержаниях в связи с аварией в котельной, из-за которой тысячи жителей подмосковного Подольска остались без отопления. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В нем говорится, что в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

Также в ведомстве сообщили о возбуждении нового уголовного дела «по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В рамках этого дела задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.

«Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе», — уточнили в СК. При этом там не называют имен задержанных.

Авария в котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске произошла 4 января. В результате без отопления остались более 170 многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 20 тысяч человек.

6 января в связи с аварией власти Подольска объявили о введении режима ЧС локального характера. А 7 января по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева СК возбудил первое уголовное дело.

8 января Воробьев сообщил, что отопление вернули в половину домов, пострадавших от последствий аварии. Он также объявил, что жители оставшихся без тепла домов будут освобождены от оплаты отопления в январе.

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