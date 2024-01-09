«Мы не живем, а существуем». Жители еще нескольких подмосковных городов пожаловались на отсутствие отопления в домах

Жители нескольких подмосковных населенных пунктов пожаловались на отсутствие отопления в домах. Они записали соответствующие видеообращения к властям.

«Мы замерзаем. В квартирах температура 11, 12 градусов. На данный момент у меня в комнате температура 6 градусов. […] Мы не живем, а существуем. Мы просим руководство обратить внимание на наши проблемы», — говорит женщина на видео в подмосковном Воскресенске. Ролик опубликовал телеграм-канал Astra.

Женщина пожаловалась, что администрация города знает про эту проблему, но ничего с ней не делает. «Никакого сдвига нету. Все хуже, хуже и хуже. Реконструкцию котельной переносят из года в год. Все котлы, можно сказать, исчерпали свой ресурс. Котлы превратились в труху», — говорит она.

В Электростали люди разожгли костер во дворе одного из домов. Они тоже пожаловались на температуру воздуха в домах: по словам местных жителей, она составляет от 10 до 18 градусов.

«Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. […] Пользуемся всевозможными отопительными приборами, в домах находиться невозможно», — говорит закадровый голос на ролике.

Аналогичное видео записали жители поселка Селятино Московской области. Ролик опубликовала Astra.

«Этот отопительный сезон — просто какой-то ужас, это какая-то борьба за выживание. Мы греемся газовыми плитами, обогревателями, теплым полом и всеми подручными средствами. У нас есть котельная, которая постоянно то работает, то не работает. Постоянно какие-то отписки. Недовольных жителей комментарии в чатах блокируют. В квартирах по 13-14 градусов. У нас дети, старики. Помогите, пожалуйста!», — с такими словами местные жители обратились к властям.

Без отопления и горячей воды сегодня также остались жители подмосковного Дмитрова. Глава Дмитровского округа Илья Поночевный написал в своем телеграм-канале об утечке на теплосети от котельной. К вечеру 9 января он сообщил о ее ликвидации и заверил, что подача тепла и воды в дома была восстановлена.

Сообщения о проблемах с отоплением в Московской области начали появляться с начала 2024 года. 4 января телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал об отключении тепла в Наро-Фоминском, Дмитровском, Раменском и Волоколамском городских округах, а также в Солнечногорском районе, Химках, Электростали, Чехове, Подольске, Мытищах и Москве.

4 января, когда температура воздуха в Москве опускалась до -27, в столице загорелась трансформаторная подстанция. Телеграм-канал Baza писал, что в результате без отопления остались более 20 домов в Отрадном, Бибирево, а также в Северном и Южном Медведково. Вечером 5 января мэр Сергей Собянин отчитался о возобновлении подачи тепла в дома.

Также 4 января авария произошла в котельной в Подольске. В результате без отопления остались несколько тысяч человек. 6 января в городе объявили режим ЧС локального характера. 7 января Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). 8 января отопление было восстановлено лишь в половине пострадавших домов. 9 января СК отчитался о возбуждении еще одного уголовного дела и о задержаниях в связи с аварией в котельной.

С проблемами с отоплением столкнулись жители и других российских регионов. Как отмечает «Сибирь.Реалии», из-за аварии в Находке Приморского края без тепла остались четыре детских сада и 88 многоквартирных домов, в которых живет более шести тысяч человек. Еще около семи тысяч человек остались без отопления в Новосибирской области, отмечает издание.

На холод в квартирах и отсутствие горячей воды также пожаловались жители Нижегородской области. Из-за ремонта котельной от теплоснабжения отключили 324 дома, пять школ и два детских сада в Екатеринбурге. Об аналогичных проблемах также сообщалось в Рыбинске Ярославской области.

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