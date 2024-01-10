Во Владивостоке более трех тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Там добавили, что авария произошла в девять часов вечера 9 января. Без тепла остались 18 многоквартирных домов.

Представители «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС) рассказали, что из-за аварии приостановили не только подачу тепла, но и подачу горячей воды. Как сообщается, некоторые повреждения уже устранили.

На данный момент подача тепла восстановлена в жилых домах на улицах Борисенко, Новожилова, Уборевича, Фонтанной, Семеновской, а также на Океанском проспекте и в Краснознаменном переулке. Продолжаются ремонтные работы на улицах Тополевой, Матросской и Баляева.

Ранее о проблемах с отоплениях массово сообщали жители городов Московской области – Электростали, Воскресенска, Подольска и других. В Приморском крае 9 января тепло отключили в Находке — более 6 тысяч жителей остались без отопления.

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