Полградуса до катастрофы

По данным Всемирной метеорологической организации, каждое следующее десятилетие, начиная с 1980-х годов, было теплее предыдущего, а последние девять лет были рекордно жаркими. Средняя глобальная температура в минувшем году была на 1,45°C выше значений в доиндустриальном периоде, и ученые допускают, что с учетом января и февраля 2024 года средняя температура за 12 месяцев будет выше доиндустриальной на 1,5 градуса. Тем временем 2 градуса указаны в Парижском климатическом соглашении как максимум потепления к концу ХХI века, в пределах которого страны договорились всеми силами удерживаться, чтобы не допустить множества катастрофических последствий: учащения волн жары и сопряженных с ними смертей, пожаров, наводнений, подъема уровня океана, таяния льдов. Что нас ждет из-за такого потепления — в материале «Холода».

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График средней глобальной температуры за последние 600 лет был впервые опубликован в 1998 году. Он выглядит как относительно ровная линия, которая в точке, соответствующей началу ХХ века, резко ломается и устремляется вверх, поэтому график этот назвали «клюшкой» или «клюшкой Манна» — в честь профессора Майкла Манна, автора статьи, в которой этот график впервые появился. За четверть века, прошедшую с той публикации, климатологи получили новые источники данных, новые вычислительные мощности и нарисовали множество новых графиков, но картина круто загибающейся вверх кривой с них никуда не исчезла.

Сегодня на этом графике появилась новая точка, которая, к несчастью, продолжает «клюшку», показывая, как наша планета становится все жарче.

Что именно случилось? Всемирная метеорологическая организация (WMO) официально объявила, что 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в минувшем году была на 1,45 ± 0,12°C выше доиндустриального уровня — показателя, в качестве которого климатологи используют среднюю глобальную температуру в период с 1850 по 1900 годы.

Информация эта получена на основе шести наборов данных, собранных американским метеорологическим ведомством NOAA, Институтом Годдарда NASA, подразделением исследования климата университета Восточной Англии, Центром Хэдли британского метеорологического управления и Группой изучения Земли университета Беркли. Во всех этих данных 2023 год оказывался рекордно жарким. Европейская программа «Коперник» ранее опубликовала свои оценки, которые оказались даже выше данных WMO — 1,48 градуса выше доиндустриального уровня. Причем европейцы допускают, что с учетом января и февраля 2024 года средняя температура за 12 месяцев будет выше доиндустриальной на 1,5 градуса.

Полтора градуса — это символический порог. Это значение указано в Парижском климатическом соглашении как граница потепления к концу ХХI века, которую страны, подписавшие его, поставили себе как цель. Если потепление удастся удержать на уровне до 2 градусов, это позволит не допустить множества негативных последствий: учащения волн жары и сопряженных с ними смертей, пожаров, катастрофических наводнений, подъема уровня океана, таяния льдов, гибели кораллов.

Речь в документе, правда, идет о среднем значении температуры за десятилетие, а не за год, то есть, строго говоря, граница пока еще не перейдена. У рекордной жары в минувшем году есть конкретная причина — климатическое явление Эль-Ниньо (аномальное потепление поверхности воды в экваториальной части Тихого океана), и, когда оно закончится, жара может отступить. Но далеко ли и надолго ли? Есть ли у нас надежда, что граница в 1,5 градуса не будет перейдена?

По данным WMO, каждое следующее десятилетие, начиная с 1980-х годов, было теплее предыдущего, а последние девять лет были рекордно жаркими. Концентрация парниковых газов — углекислого газа и метана — постоянно растет и достигла уже 419 ppm (частей на миллион) и 1902 ppb (частей на миллиард). В доиндустриальную эпоху концентрация углекислого газа составляла 280 ppm.

Пока усилия всех тех стран, которые развивают зеленую энергетику, незаметны на графике роста концентрации углекислого газа, и даже пандемия коронавирусной инфекции мало на нем сказалась. Объемы выбросов растут. Согласно докладу программы ООН по окружающей среде ЮНЕП, даже если все текущие обязательства стран по сокращению выбросов будут выполнены, то к концу века уровень глобального потепления составит 2,7 градуса — намного выше, чем цель, указанная в Парижском соглашении.

Это будет означать, что примерно треть человечества (от 22 до 39%) к концу века окажутся в очень плохих условиях для существования и им придется коренным образом перестраивать свою жизнь или превратиться в климатических беженцев. Если удастся ограничить потепление 1,5 градуса, то число таких потенциальных жертв сократится в пять раз.

Чтобы удержаться в этих границах, согласно расчетам, человечеству требуется сократить выбросы вдвое к 2030-м годам, до нуля — к середине столетия, а затем перейти к отрицательным выбросам — то есть заняться изъятием углекислого газа из атмосферы. Можем ли мы всерьез ожидать этого от человечества?