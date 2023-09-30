Гайд по релокации в Австрию

Австрия — одна из самых безопасных стран с высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой, которая особенно подойдет студентам и семьям. «Холод» рассказывает, как получить ВНЖ, а также как найти жилье и переехать туда с домашним животным.

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Правила пребывания, ВНЖ и гражданство

Для въезда гражданам России нужна шенгенская виза. По последним данным, Австрия редко дает туристические визы, но проблем с получением национальной визы D, по которой можно жить и работать в стране, не возникает.

Учеба

Простой и эффективный вариант релокации — стать студентом австрийского университета. Подача документов и получение ВНЖ займет примерно полгода: два-три месяца нужно на поступление и сбор документов, столько же — ожидание решения консульства.

Стоимость обучения для россиян — от 727 евро за семестр, студенческий взнос (21 евро) и обязательная страховка (около 65 евро в месяц). Как правило, тратиться на учебники не придется — они есть в университетских и электронных библиотеках.

Главное условие для ВНЖ — официальное письмо о зачислении в университет. Большинство программ бакалавриата проходят на немецком языке, но многие магистратуры доступны на английском. Если ваш уровень немецкого ниже С1, можно пройти платный языковой курс (до двух лет). В течение этого времени надо сдать экзамен по немецкому на уровень C1, а после — приступить к учебе в университете.

Для обучения на английском нужно предоставить международный сертификат уровня B2 или C1 — в зависимости от требований университета.

Для подачи документов на ВНЖ нужно записаться в австрийское консульство в России, перевести все необходимые документы и заверить их у нотариуса. На некоторые из них нужен апостиль (точного списка нет, но чаще всего его требуют на свидетельство о рождении и справку о несудимости).

При подаче документов на ВНЖ и при каждом продлении нужно показывать выписку с банковского счета. Людям младше 24 лет нужно иметь на счету примерно 10 тысяч евро. Для студентов старше сумма удваивается (рассчитывается из стоимости аренды и страховки). Банковскую выписку либо спонсорское письмо от университета (если стипендия покрывает эти расходы) нужно показывать. Деньги не обязательно хранить на счету — их можно снять сразу после получения выписки. Но важно, чтобы выписка была сделана не раньше четырех дней до момента подачи документов.

После положительного решения вам дадут визу D, по которой нужно въехать в страну в течение трех месяцев и получить ВНЖ на месте. Партнер может переехать с вами по программе воссоединения семьи, но у него не будет права на работу. Студенты же могут работать, но не больше 20 часов в неделю. Сложность в том, что нужно найти работодателя, который подаст запрос на получение разрешения на работу. Без образования проще всего устроиться в сферу обслуживания с зарплатой около 600-800 евро в месяц. Многие университеты и колледжи предоставляют студентам возможность стажировок по своей специальности.

В университетах Австрии, как и во всей Европе, действует система кредитов (ECTS). Для продления студенческого ВНЖ нужно набирать как минимум 16 кредитов в академический год (один кредит равен 25 учебным часам). Такая система позволяет самому составлять расписание, выбирать профессоров и даты экзаменов. В конце учебы нужно сдать итоговую аттестацию и защитить выпускные работы.

После завершения учебы можно остаться еще на год, получив специальный ВНЖ для поиска работы — Red White Red Card. Найти работу в Австрии довольно сложно, но у представителей технических или дефицитных профессий есть шансы.

Red White Red Card

Это специальная карта для квалифицированных работников из третьих стран или выпускников австрийских вузов. По ней можно жить в стране от полугода до двух лет (в зависимости от типа карты). Чтобы продлить ВНЖ, нужно официально трудоустроиться до конца действия карты.

В отдельных случаях (беженство, воссоединение семьи, супружество) также можно получить Red White Red Card Plus. Ее получают и члены семьи заявителя.

ВРЕЗ На официальном сайте можно посмотреть, какой тип Red White Red Card вам подходит, рассчитать шансы на получение — с помощью калькулятора баллов.

Власти оценивают кандидатов по балльной системе. Например, специалисты с высшим образованием, большим опытом работы или профессиональными наградами оцениваются как very highly qualified (выше 70 баллов). После получения ВНЖ им нужно будет найти работу в течение шести месяцев или покинуть страну.

Специалисты, у которых есть предложение от австрийского работодателя с зарплатой выше 2925 евро, — other key workers (55 баллов). Они получают ВНЖ на два года, который можно продлить. При этом работодателю придется доказать, что он не нашел подходящего кандидата в центре занятости (Arbeitsmarktservice).

Еще такой ВНЖ доступен представителям дефицитных профессий (ниже 55 баллов) — от пекарей до инженеров. Список профессий ежегодно меняют и публикуют на официальном сайте.

EU Blue Card

Другой способ переехать — найти работу в Австрии и получить EU Blue Card на два года. Это специальная виза для специалистов из стран, не входящих в ЕС. Она также доступна тем, кто подает заявку на убежище.

Главные условия:

высшее образование (не менее трех лет), которое соответствует вашей профессии. Диплом не требуют у IT-специалистов, если за последние семь лет они работали в этой сфере как минимум три года.

зарплата не менее 45595 евро в год.

доказательства от работодателя, что на момент вашего трудоустройства он не смог найти подходящих кандидатов в центре занятости Австрии.

рабочий договор как минимум на шесть месяцев.

Дворец Бельведер в Вене. Фото: Daniel Plan / Unsplash

Виза для самозанятых

Подойдет фрилансерам и индивидуальным предпринимателям, которые хотят заниматься коммерческой деятельностью в Австрии. Эта виза выдается на год и может быть продлена. Но для ее получения есть специальное требование: договор или контракт от австрийского клиента на шесть месяцев и больше.

Виза для деятелей искусства

Помимо общих документов, для получения требуются:

Документы, подтверждающие навыки и опыт (контракты на услуги, профильное образование, описание деятельности, публикации в СМИ).

Письменный договор о предоставлении услуг, действующий не менее шести месяцев (для самозанятых), или декларация от работодателя, если вы работаете в компании. Декларация об ответственности, в которой клиент художника берет на себя финансовую ответственность и риски за его пребывание.

Подтверждение владения немецким языком на уровне не менее А1.

Виза для ученых

Ее выдают на два года исследователям и научным работникам. С такой визой можно трудоустроиться в научное учреждение. Помимо основных требований, для этого типа визы нужно:

Подтвердить магистерскую или докторскую степень (или аналогичное ученое звание), с которым можно участвовать в исследованиях.

Предоставить контракт с исследовательским центром или научным учреждением в Австрии.

Гражданство

Австрийское гражданство получить сложно, так как правительство строго регулирует иммиграцию. Есть несколько способов:

Брак с гражданином Австрии. При этом как минимум год до регистрации вы должны прожить в Австрии, и зарегистрировать брак на территории страны. Сначала супруг гражданина Австрии получает ВНЖ, а после пяти лет совместной жизни можно подать на гражданство.

Натурализация. Необходимо прожить в стране не менее 10 лет, пять из которых с ПМЖ (постоянным местом жительства), не иметь судимостей, подтвердить источники дохода за последние шесть лет, знать немецкий язык, пройти тест на знание истории и культуры Австрии. При этом отказ от предыдущего гражданства — обязательное условие.

Особые заслуги или достижения в интересах Австрии. Выдающиеся достижения могут быть в науке, спорте, культуре. Это же распространяется на крупные инвестиции в австрийскую экономику. Строгих правил нет и каждый случай рассматривается правительством отдельно.

Беженство. Австрия предоставляет убежище тем, кто был вынужден уехать из страны из-за войны, катаклизмов, политического преследования. Однако процесс может затянуться на несколько лет, в течение которых проживать можно только в центрах для беженцев или в социальном жилье (выбрать, где именно вы будете жить, нельзя) без права на работу. При положительном решении человеку выдают ВНЖ на три года. Если ситуация в стране мигранта не изменится, ему могут одобрить постоянный вид на жительство. А позже можно податься на получение гражданства. Все это займет около 10 лет.

Проверить шансы на получение гражданства можно с помощью специального теста.

Работа

Иностранцам сложно найти работу в Австрии. Успех зависит от профессионального опыта, квалификации, знания языка и спроса на ваши навыки на рынке труда.

В среднем, ежемесячная зарплата после вычета налога составит около 2200 евро. Кроме того, многие работодатели соблюдают систему 13-й и 14-й зарплат, которую работники получают в июне и декабре.

Посмотреть вакансии можно на специальных сайтах или в онлайн-газетах в разделе «Карьера». Самые популярные: Karriere, LinkedIn, Krone, KleineZeitung, Kurier, DiePresse, DerStandard, WienerZeitung, Oe24, Heute.

Халльштатт. Фото: Hasmik Ghazaryan Olson / Unsplash

Жилье

Аренда жилья в Австрии считается доступной по сравнению с другими европейскими странами. Однокомнатная квартира в Вене стоит примерно в 800–1200 евро в месяц. А если постараться, можно найти однокомнатную квартиру за 500–700 евро. В других городах аренда обойдется дешевле — можно найти однокомнатную квартиру от 300 до 800 евро (в зависимости от города).

В целом во всех 23 районах Вены можно жить комфортно. Хорошими считаются Landstrasse (3 район), Wieden (4), Margareten (5), Mariahilf (6), Neubau (7) и Josefstadt (8), Alsergrund (9). Они расположены близко к историческому центру, в них много магазинов, кафе и ресторанов. Если вы предпочитаете природу, то стоит рассмотреть районы ближе к Венскому лесу: Hietzing (13), Penzing (14), Hernals (17), Währing (18), и Döbling (19).

Как правило, ЖКУ в небольшой квартире будут стоить примерно 150–300 евро в месяц. В объявлениях о сдаче квартиры обычно пишут Kalt Miete (коммунальные услуги оплачиваются отдельно) или Warm Miete (коммунальные услуги включены в стоимость). Кроме того, нужно вносить залог (Kaution), который обычно составляет стоимость одного месяца аренды.

Сайты для поиска жилья: Willhaben, ImmoScout24,Immowelt. Обычно квартиры сдают без мебели. Купить недорогую мебель можно в IKEA (или ее аналогах: XXXLutz, Kika, Mömax), а найти бесплатно или за символическую стоимость можно по онлайн-объявлениям.

Студенты могут жить в общежитиях. Многие из них находятся в центре, хорошо выглядят и стоят 300–800 евро в зависимости от общежития и типа комнаты. Самые популярные — home4students, STUWO, ÖJAB, Housing Austria, Milestone.

Арендовать квартиру в одиночку может быть сложно из-за конкуренции и требований собственников или риэлторов к финансовой состоятельности арендаторов.

А вот снять комнату нетрудно: потребуется только понравиться арендодателю, предоставить паспортные данные, оплатить аренду и заполнить с арендодателем Meldezettel (справка о регистрации) и договор аренды.

После того как вы арендовали жилье, необходимо получить Meldebestätigung (официальная регистрация по месту жительства) в местном департаменте в течение трех дней (занимает несколько минут лично или онлайн). Это обязательное условие для получения ВНЖ, и именно на этот адрес будут приходить все официальные письма на ваше имя. При переезде важно не забывать уведомить о новом адресе банк и страховую компанию.

Медицина

В Австрии действует система обязательного медицинского страхования Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Страховка для студентов стоит около 65 евро в месяц, а если вы работаете в местной компании, ее оплачивает работодатель. Также от работодателя можно оформить страховку для других членов семьи (около 90–150 евро за человека в зависимости от зарплаты). Если вы не работаете и не учитесь, страховка будет стоить дороже — около 480 евро в месяц. Но если доказать, что у вас трудная финансовая ситуация, можно получить скидку.

После переезда вам нужно будет найти себе семейного врача общей практики (Hausarzt), который будет выдавать направления к профильным специалистам. Для этого нужно оформить обязательную медицинскую страховку, посетить врача и попросить его зарегистрировать вас у него. На прием можно записаться онлайн.

Страховка покрывает почти все услуги, кроме стоматологии (лечение будет бесплатно только в экстренных случаях — например, если вы испытываете сильную боль). Пломбирование, к примеру, обойдется в 100–150 евро, анестезия — 30 евро. Также раз в год по страховке можно бесплатно проходить полное обследование.

Продукты и еда

В среднем на еду в Австрии уходит 50–80 евро в неделю. Продукты в австрийских магазинах высокого качества и есть большой выбор для вегетарианцев и веганов.

Популярные сетевые магазины — BILLA и SPAR, более бюджетные — Hofer, Lidl и Penny. Все продуктовые работают до семи-восьми вечера и закрыты по воскресеньям.

В среднем блюдо в ресторане обойдется в 15–20 евро, чашка кофе — 2,8–4 евро, а коктейль в баре — 8–15.

Здесь можно рассчитать, сколько денег вам понадобится в Австрии, чтобы сохранить текущий образ жизни.

Транспорт

На общественном транспорте в Австрии можно добраться куда угодно. Единый проездной билет на месяц в Вене стоит 51 евро, для студентов — 75 в семестр.

Любая, даже самая короткая поездка на такси, обойдется минимум в 9–10 евро.

Многие местные жители передвигаются на велосипедах или самокатах — по всему городу есть велодорожки и станции для аренды. Очень популярны велосипеды WienMobil, которые можно брать и возвращать на станциях, а также отслеживать через GPS. Стоимость — 60 центов за полчаса, а со скидкой в приложении Wiener Linien — 30 центов. Сервисы для аренды самокатов — Lime, Tier, Bolt, Bird. Разблокировка стоит один евро, а тариф на поездку начинается от 15–20 центов в минуту. На всех самокатах стоит ограничение скорости — 25 километров в час, а в определенных общественных зонах скутеры ее автоматически снижают до 5 километров.

Счета и банки

Если вы легально проживаете в стране, то можете открыть счет. Обычно в Австрии его открывают после получения ВНЖ и регистрации по месту жительства. Россиянам открывают счет, если они соответствуют требованиям банка (у всех они разные, но чаще всего необходимы паспорт и прописка в Австрии).

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Некоторые банки открывают счет без ВНЖ в Австрии. Например, в Raiffeisen Bank могут обращаться все, кто законно проживает в любых странах ЕС, а также люди без постоянного места жительства, заявители на убежище, люди без права на проживание в стране, но не подлежащие депортации.

Стоимость обслуживание в банках разная, в среднем — 40–100 евро в год.

Безопасность

Австрия находится на пятом месте самых безопасных стран мира в рейтинге Global Peace Index за 2023 год. Самые распространенные (но редкие) преступления: мелкие карманные кражи, воровство велосипедов и финансовые мошенничества.

На улицах городов, как правило, безопасно даже в вечернее время. Полиция и городские службы серьезно и быстро реагируют на вызовы.

Инсбрук. Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Климат и экология

Австрия часто входит в топ-10 самых экологически чистых стран, а Вена была признана самым экологически чистым городом мира в 2020 году. Страна славится красивой природой и многочисленными национальными парками и заповедниками.

Климат в Австрии различается в зависимости от региона. С декабря по февраль в Вене преобладает европейская зима с сильными ветрами, частыми дождями и редкими снегопадами. В более северных районах зима красивая и снежная. Летом бывает жарко — температура может достигать 35 градусов.

В целом, климат позволяет наслаждаться всеми временами года, а в некоторых местах можно заниматься зимними видами спорта до 10 месяцев в году.

Детские сады и школы

Детские сады не являются обязательными, но все дети с пяти лет за год до начала посещения школы обязаны пройти подготовительные занятия (не менее 20 часов в неделю).

Подавать заявку в детский сад желательно за восемь-девять месяцев до начала учебного года, иначе места могут закончиться. Прежде чем записать ребенка, родители должны получить индивидуальный номер (Kundennummer). В Вене этим занимается 10-й муниципальный отдел городской администрации — заполнить регистрационную форму можно онлайн. Выбрать детский сад можно на официальном сайте.

Приблизительно 60% детских садов являются государственными. Они бесплатные, но в некоторых из них питание может стоить около 70 евро в месяц. В детские сады принимают детей в возрасте от трех до шести лет. Занятия проходят в группах до 25 человек с двумя воспитателями и ассистентом. Также в Вене есть мультиязычный детский сад, где воспитатели говорят на трех языках (русский, немецкий, английский).

Посещение школы обязательно для всех детей с шести до 15 лет (включая детей беженцев и заявителей на убежище). На выбор есть государственные и частные школы. Полный список учреждений Вены можно посмотреть здесь.

Для записи нужно посетить школу по месту жительства вместе с ребенком. После этого вы получите письмо-приглашение с точной информацией о датах записи и нужных документах. Дети без знания немецкого будут учиться как «исключительные учащиеся» (им дадут два года на освоение языка и в этот период не будут ставить оценки, при этом они смогут перейти в следующий класс).

Для изучения языка дети могут посещать курсы по немецкому. В некоторых школах также можно записать ребенка на занятия по родному языку.

В государственных школах ученики получают все учебники бесплатно. Дети-билингвы также могут получить учебники по немецкому и двуязычные словари. Если ребенок посещает занятия по родному языку, ему тоже предоставят соответствующие учебники.

Переезд с питомцами

Австрия — подходящая страна для переезда с собакой. Во всех городах много площадок для выгула, но в общественных местах обязательны надевать на животное намордник и поводок.

Владельцы питомцев обязаны соблюдать закон о защите животных: обеспечивать им питание, заботу и медицинский уход, а жестокое обращение уголовно наказуемо. Также хозяин животного обязан убирать за питомцем на улице. Еще в стране действует налог на собаку: 72 евро в год и 105 — за каждую дополнительную.

Из России в Австрию можно ввезти пять животных за раз. Для этого необходимы:

Микрочип или татуировка для идентификации (татуировка допускается, если нанесена до 3 июля 2011 года);

Вакцинация против бешенства;

Тест на антитела к бешенству (требуется для стран с высоким риском заражения). Тест делается минимум через 30 дней после вакцинации и минимум за три месяца до поездки;

Европейский паспорт питомца или ветеринарный сертификат с данными об идентификации и вакцинации.

Животные младше 12 недель и в возрасте 12–16 недель, у которых не прошел 21 день с момента вакцинации, могут ввозиться из стран ЕС и третьих стран с низким риском заражения бешенством при соблюдении следующих условий:

Животные в возрасте до 12 недель путешествуют с мамой, у которой есть действующая вакцинация, поставленная до родов (указанная в паспорте питомца или ветеринарном сертификате). Письменное заявление, что ваш питомец никогда не контактировал с животными, которые могли быть заражены бешенством (или видами, перевозящими бешенство).

После пересечения границы Евросоюза, животных необходимо будет задекларировать. Это можно сделать в аэропорту Вены, Граца, Линца, Зальцбурга, Линца и Клагенфурта.

Еще в Австрии обязательно нужно регистрировать всех питомцев. Сделать это можно онлайн. Затем нужно посетить ветеринара, у которого вы можете получить паспорт домашнего животного ЕС, чтобы свободно путешествовать по всей Европе.

Ветеринарные услуги в Австрии довольно дорогие, поэтому рекомендуется застраховать питомца. Подобрать компанию и рассчитать стоимость можно здесь. Еда и лакомства на собаку обойдутся примерно в 110 евро в месяц.

Фото: Carrie Borden / Unsplash

Отношение к ЛГБТК-комьюнити

Законодательство защищает права ЛГБТК-персон и запрещает дискриминацию по сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В ЛГБТК-гиде по Австрии можно найти дружелюбные к ЛГБТК-персонам места, бары и тусовки, познакомиться с местным коммьюнити или узнать о ЛГБТК-культуре в стране.

Русскоязычное коммьюнити

В Австрии проживают примерно 36 тысяч россиян. Большая часть русскоязычной диаспоры проживает в Вене, где есть много мероприятий и организации на русском. Например, стендап, школьные программы для детей-билингв, антивоенные объединения, женские сообщества и другие.

Также можно легко найти специалистов, говорящих на русском: врачей, юристов, нянь, репетиторов, бьюти-мастеров и других.

Отношение к россиянам

В Австрии запрещена любая дискриминация, в том числе по национальному признаку. Кроме того, страна конституционно соблюдает вечный военный нейтралитет — и местные жители отражают эту позицию в повседневной жизни.

Также Австрия — одна из немногих стран, большинство компании которой не покинули российский рынок после начала войны.