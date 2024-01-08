В Подольске спустя четыре дня после аварии в котельной тепло вернули только в половину домов

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск восстановлено отопление в половине домов, лишившихся тепла из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС. Там уточнили, что тепло вернулось в 81 из 174 многоквартирных домов, ранее оставшихся без отопления.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители, пострадавшие в результате аварии, получат льготы при оплате отопления и электроэнергии.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев также сообщил, что частная котельная, в которой произошла авария, перейдет под управление муниципалитета.

Авария в котельной в Подольске произошла 4 января. В результате без отопления в микрорайоне Климовск остались более 170 многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 20 тысяч человек.

Власти отчитались о ликвидации последствий аварии уже на следующий день, однако это оказалось неправдой. 6 января в Подольске был объявлен режим ЧС локального характера.

7 января после просьбы подмосковного губернатора Воробьева вмешаться в ситуацию Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).

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