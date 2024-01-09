Ни голеней, ни бедрышек

Во время новогодних праздников жители разных городов России стали жаловаться на отсутствие курицы в магазинах. Вместо голеней, бедрышек и филе в супермаркетах оказались пустые полки. Представители крупных ритейлеров и российские власти уверяют, что поводов для паники нет: из-за повышенного спроса в праздники товар просто не успел добраться до прилавков. Однако о предпосылках нынешнего куриного кризиса было известно еще осенью — тогда о дефиците говорили рестораны. Это уже второй кризис на рынке продовольствия за последние месяцы: недавно россияне жаловались на дефицит яиц и резкий рост цен на них. «Холод» рассказывает, что известно об исчезновении курятины из магазинов по всей России.

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В новогодние каникулы житель Екатеринбурга обошел десяток супермаркетов, но ни в одном из них не нашел курицы. Он сфотографировал пустые полки в нескольких магазинах розничных сетей. Похожая история произошла и в Самаре: горожане пожаловались, что в магазинах нет куриных голеней, грудок и бедрышек.

«Я такое впервые вижу. В нашем магазине обычно вообще все можно приобрести. И если уж бедер или голеней нет, то грудка и филе — всегда в наличии», — рассказала местному телевидению жительница Самары.

На отсутствие курицы в магазинах также пожаловались жители Челябинска. Местные издания показали фото пустых прилавков с ценниками. В Ульяновске отсутствие курицы заметили в магазине сети «Пятерочка». 7 января жители подмосковного Серпухова рассказали, что в магазинах нет куриных крылышек, голеней и субпродуктов. Позднее курица в некоторых супермаркетах появилась, но цены на нее оказались существенно выше, чем раньше.

Пустой холодильник в магазине Пятёрочка в Ульяновске, фото: Ateobreaking / Telegram

«У нас в Малоярославце шаром покати. Только сегодня вот завезли курицу. До этого с 1 января пустые холодильники стояли», — писал подписчик издания «Подъем».

Жители Рубцовска в Алтайском крае отмечали, что не могли купить курицу в одном из магазинов местной сети «Мария-Ра». Похожую картину заметили жители Ханты-Мансийска в местной «Ленте»: покупатели предположили, что перед Новым годом куриное мясо раскупили, а во время праздников не успели завезти.

Под постами о нехватке курицы в российских регионах пользователи пишут разные комментарии: кто-то подтверждает, что в магазинах пусто, а кто-то называет ситуацию «искусственным дефицитом» и «нагнетанием паники».

«Вот так развивается паника. Куры из магазинов никуда не пропадали, но особо нервные сейчас ломанутся покупать», — писал подписчик паблика «Челябинск Сити».

Даже те, кто сообщал о пустых полках, признавали, что такое есть не везде. В том же Серпухове на прилавках были бедра, тушки, грудка, филе и суповые наборы. А комментаторы в Алтайском крае писали, что во многих магазинах ни о каком дефиците речи не идет.

«Сегодня днем в “Чижик” зашел, горой лежит эта охлажденка-филейка на подложке, фарш, печень, бери сколько влезет», — отмечал подписчик издания «Подъем».

Фантомная причина

В департаменте информационной политики Свердловской области журналистам заявили, что нехватка курицы в магазинах «локальная», потому что скоропортящиеся продукты в праздники специально завозят в небольшом количестве. У ритейлера X5 Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», нашлось другое объяснение: поставки курицы задержали из-за морозов и снегопадов и в ближайшие дни ожидают восстановление графика.

ГТРК «Самара», который сообщил о нехватке курицы в городских магазинах, удалил изначальную информацию и оставил только комментарий регионального Минпромторга. Областные власти сказали, что проблем с поставками куриного мяса нет, а в распределительных центрах запасов продуктов хватит на несколько дней.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева уверяет, что никакого дефицита курицы в России нет, потому что объемы производства остались на прошлогоднем уровне.

Фото: Николай Винокуров / Alamy / Vida Press

«Просто это один из самых дешевых и доступных продуктов, который традиционно пользуется спросом. Я вижу причину также в издержках торговли. Птичий грипп был, есть и будет, но он сейчас не косит кур тотально. Одна фабрика закрывается, другая открывается», — заявила Бобылева.

За 2023 год курица в России подорожала в среднем на 30%, а в Алтайском крае и Кемеровской области дефицит куриного филе наблюдался еще в ноябре прошлого года. Тогда ритейлер X5 Group объяснял нехватку курицы тем, что на крупном предприятии в Бийске проходила реконструкция.

О нехватке куриного мяса еще в октябре прошлого года заявили сети быстрого питания Rostic’s и KFC. В Федерации рестораторов и отельеров России отмечали, что на птицефабриках не хватает рабочих, подорожали корма, выросли издержки и нарушились цепочки поставок. Более того, о сокращении производства курятины еще летом сообщали участники рынка — оно было связано с падением производственных мощностей в соседних с Украиной регионах — Воронежской и Курской областях.

В конце 2023 года в России уже были проблемы с популярными продуктами. — сильно подорожали яйца (в среднем на 60%), другой источник относительно дешевого животного белка. Внутреннее производство не поспевало за растущим спросом, из-за чего во многих регионах даже возник их дефицит. По данным Росстата, десяток яиц в начале декабря стоил 116,5 рублей, хотя еще в январе 2023 года цена была около 82 рублей.

Резкий рост цен на яйца вынудил извиняться даже Владимира Путина, которому пришлось оправдываться перед россиянами во время «Итогов года» — мероприятия, сменившего традиционные форматы ежегодной пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным. Президент объяснял дефицит и рост цен резко выросшим спросом среди населения и попросил разобраться с проблемой правительство, которое в конечном итоге обнулило пошлины на импорт яиц, что призвано снизить цены на яйца.