Суд арестовал солиста группы «Щенки» за выступление в носке на члене

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал музыкант на суде.

Максима Тесли задержали вечером 8 января в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Казахстан. 7 января он вышел на сцену клуба в Санкт-Петербурге в одном носке, надетом на член. В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, как носок спадает и музыкант остается на сцене голым.

На видео отреагировали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и депутат Виталий Бородин, а также «общественник» и автор многочисленных доносов Виталий Бородин. Последний потребовал привлечь Тесли в уголовной ответственности за «пропаганду ЛГБТ».

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Ранее рэпер Vacio подвергся преследованию после того, как появился на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке, надетом на член. Его задержали на следующий день после мероприятия, а затем дважды арестовывали: сначала на 15, а затем на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Рэпера также оштрафовали на 200 тысяч по статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Перед тем, как арестовать Vacio повторно, ему вручили повестку в военкомат. Позднее стало известно, что во второй раз рэпера арестовали за то, что он якобы матерился на выходе из ОВД.

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