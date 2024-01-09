Солиста группы «Щенки» задержали в Пулково. Он собирался покинуть Россию после концерта в носке — СМИ

Солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) задержан в аэропорту Пулково, сообщают СМИ и телеграм-каналы. По информации «Фонтанки», полиция Калининского района Санкт-Петербурга завела на него административное производство за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). Из Пулково Тесли планировал вылететь в Екатеринбург, откуда собирался уехать в Алматы, сообщает телеграм-канал Baza.

Из аэропорта музыканта отвезли в полицию Калининского района. По информации источника «Фонтанки», с утра 9 января там проводятся процедурные мероприятия, а затем следствие будет якобы решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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О том, что Тесли планировал покинуть Россию и был задержан, написала также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, судебное заседание по протоколу о «мелком хулиганстве» должно пройти в ближайшее время. «Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания», — написала она.

Солист группы «Щенки» Максим Тесли 7 января вышел на сцену клуба в Санкт-Петербурге в одном носке, надетом на член. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Краснову с просьбой привлечь Тесли к уголовной ответственности за «пропаганду ЛГБТ». На выступление отреагировали и другие регулярные авторы доносов — Екатерина Мизулина и Виталий Милонов.

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