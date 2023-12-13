Правительство обнулило импортные пошлины на яйца

С 1 января по 30 июня 2024 года в Россию можно будет ввезти 1,2 миллиардов штук импортных яиц без уплаты пошлины, которая сейчас составляет 15%. Решение об обнулении тарифов на ввоз приняли сегодня в правительстве России, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минсельхоза.

В министерстве сельского хозяйства рассказали, что ожидают поставки из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран. В правительстве называют главную цель такой меры — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение товара, что приведет к снижению стоимости.

Там также рассказали, что за 10 месяцев 2023 года производство яиц в России увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиардов штук. Эксперты подтверждают, что отечественные производители поставляют на рынок объем продукции, который сопоставим с прошлогодним.

Глава Союза производителей яиц Турции Ибрагим Афйон сообщил, что Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались. По его словам, 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки.

Эксперты называют такие меры неэффективными. По словам гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, турецкие яйца дороже отечественных. Поэтому такую меру она назвала оперативной, но вряд ли эффективной. Причина подорожания — во многом искусственно созданный, но всё же повышенный спрос. По данным союза, средняя цена на яйцо в этом году выше на 11–12% по сравнению с 2022 годом. Торговые сети, по ее словам, сейчас получают продукцию в среднем по 65 рублей за 10 яиц.

Цены на яйца в России за этот год в среднем выросли более чем на 40%. К проверке производителей и сетей подключились Генпрокуратура и ФАС. В некоторых городах и в столице России из-за дороговизны яйца начали продавать поштучно.

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