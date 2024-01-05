ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого и Вячеслава Даванкова в качестве кандидатов в президенты 

ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого и Вячеслава Даванкова в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. Им не нужно собирать подписи, так как они выдвинулись от представленных в Госдуме партий. Даванков — от «Новых людей», а Слуцкий — от ЛДПР.

В 2018 году несколько российских журналисток обвинили Слуцкого, который в то время был депутатом, в сексуализированных домогательствах. Так, продюсер одного из телеканалов тогда рассказала «Дождю», что столкнулась с таким поведением, когда приглашала Слуцкого в эфир.

«На мои смс [с приглашением в эфир] он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», — рассказала девушка на условиях анонимности.

Всего было несколько таких эпизодов. После того, как эти истории получили огласку, некоторые российские СМИ внесли Слуцкого в черные списки. Однако это никак не отразилось на его дальнейшей политической карьере. Сейчас он возглавляет партию ЛДПР.

Читать еще Перед чудесным падением Как вселяющие ужас диктаторы чувствовали себя всего за год до потери власти

Кроме того, 5 января ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей лидера партии «Коммунисты России», депутата Алтайского краевого заксобрания Сергея Малинковича. Ему предстоит собрать около 100 тысяч подписей избирателей для дальнейшего участия в выборах, так как его партия не представлена в Госдуме.

Всего в ЦИК поступили 33 уведомления, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента. Из них подали документы 15 человек. Девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев.

Среди самовыдвиженцев — визажист из Екатеринбурга Рада Русских, которая увлекается магией и эзотерикой, ​​блогер-эколог Анатолий Баташев, а также Владимир Путин. Им предстоит собрать около 300 тысяч подписей и представить их комиссии не позднее 31 января.

В то же время 23 декабря ЦИК отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой. Сообщалось, что в ее документах обнаружили сто ошибок. Дунцова пыталась оспорить это решение в суде, но ей отказали. Позже она заявила, что планирует создать собственную партию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.