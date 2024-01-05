ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого и Вячеслава Даванкова в качестве кандидатов в президенты 

ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого и Вячеслава Даванкова в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. Им не нужно собирать подписи, так как они выдвинулись от представленных в Госдуме партий. Даванков — от «Новых людей», а Слуцкий — от ЛДПР.
В 2018 году несколько российских журналисток обвинили Слуцкого, который в то время был депутатом, в сексуализированных домогательствах. Так, продюсер одного из телеканалов тогда рассказала «Дождю», что столкнулась с таким поведением, когда приглашала Слуцкого в эфир.
«На мои смс [с приглашением в эфир] он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», — рассказала девушка на условиях анонимности.
Всего было несколько таких эпизодов. После того, как эти истории получили огласку, некоторые российские СМИ внесли Слуцкого в черные списки. Однако это никак не отразилось на его дальнейшей политической карьере. Сейчас он возглавляет партию ЛДПР.
Кроме того, 5 января ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей лидера партии «Коммунисты России», депутата Алтайского краевого заксобрания Сергея Малинковича. Ему предстоит собрать около 100 тысяч подписей избирателей для дальнейшего участия в выборах, так как его партия не представлена в Госдуме.
Всего в ЦИК поступили 33 уведомления, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента. Из них подали документы 15 человек. Девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев.
Среди самовыдвиженцев — визажист из Екатеринбурга Рада Русских, которая увлекается магией и эзотерикой, блогер-эколог Анатолий Баташев, а также Владимир Путин. Им предстоит собрать около 300 тысяч подписей и представить их комиссии не позднее 31 января.
В то же время 23 декабря ЦИК отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой. Сообщалось, что в ее документах обнаружили сто ошибок. Дунцова пыталась оспорить это решение в суде, но ей отказали. Позже она заявила, что планирует создать собственную партию.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.