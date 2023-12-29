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ЦИК зарегистрировал еще пятерых кандидатов в президенты. Среди них есть бьюти-блогер, увлекающаяся магией

15:39 • 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал еще пятерых кандидатов в президенты России. Им разрешили открыть избирательные счета. 

Так, Центризбирком зарегистрировал списки представителей политических партий — Николая Харитонова (КПРФ), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Ирины Свиридовой («Демократическая партия России»). 

«В соответствии с законодательством кандидату от партии КПРФ сбор подписей избирателей не требуется. Кандидатам от партий “РОС” и ДПР требуется собрать от 100 тысяч до 105 тысяч подписей и представить их в ЦИК России не позднее 18:00 31 января 2024 года», — говорится в сообщении. 

Также ЦИК зарегистрировала группы избирателей самовыдвиженцев — бьюти-блогера Рады Русских и блогера-эколога Анатолия Баташева. Им предстоит собрать от 300 тысяч до 315 тысяч подписей и представить их комиссии не позднее 18:00 31 января.

Рада Русских — визажист из Екатеринбурга. Она владеет брендом косметики Rada Russkikh, а также увлекается магией и эзотерикой, отмечает «Коммерсантъ». Портал It’s my city пишет, что она также основала Центр волновой диагностики, где клиентам проводят «диагностики физического, ментального и энергетического тел», а также «помогают добиться здоровья без медикаментов». 

Ранее ЦИК утвердила выдвижение на выборы Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. А также Леонида Слуцкого от ЛДПР, Владислава Даванкова от партии «Новые люди», Бориса Надеждина от «Гражданской инициативы» и Андрея Богданова от «Российской партии свободы и справедливости».

23 декабря ЦИК отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой. Там заявили, что в ее документах обнаружили 100 ошибок. Дунцова пыталась оспорить это решение в суде, но ей отказали. Позже она заявила, что хочет создать собственную партию. 

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