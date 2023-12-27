Пытавшаяся выдвинуться кандидатом в президенты журналистка Екатерина Дунцова объявила о намерении создать собственную партию. Соответствующее сообщение появилось в ее телеграм-канале.

«Большинство россиян хочет мирного демократического будущего, да и простого здравого смысла. Нас десятки миллионов, но ни одна политическая партия нас не представляет или не хочет представлять. У нас нет другого пути, кроме как самим создать партию и добиваться перемен. Это наша Родина, и другой никогда не будет», — говорится в нем.

Дунцова также призвала помочь со сбором подписей Борису Надеждину, «чтобы в бюллетене был хотя бы один кандидат с мирной повесткой».

Заявление Дунцовой появилось после того, как Верховный суд признал законным отказ в регистрации инициативной группы по ее выдвижению кандидатом в президенты

В иске Дунцовой, пытавшейся оспорить решение ЦИК, отказал судья Олег Нефедов. Ранее , который ранее признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ». В ходе рассмотрения иска Дунцова настаивала, что ошибки в документах, из-за которых ЦИК отказался регистрировать ее инициативную группу, носят технический характер. Она просила суд подойти к рассмотрению иска без формализма.

23 декабря ЦИК отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению Дунцовой кандидатом в президенты, заявив, что в поданных документах обнаружили 100 ошибок.

После этого Дунцова обратилась с просьбой выдвинуть ее кандидатом на президентских выборах к партии «Яблоко». Там ей отказали, сославшись на то, что не знают кто она такая.

О своих планах выдвинуться кандидатом на грядущих президентских выборах в России журналистка Екатерина Дунцова объявила 16 ноября. Тогда она заявила, что «последние десять лет страна движется в неверном направлении». После этого ее вызвали на допрос в прокуратуру, где спрашивали о ее отношении к войне в Украине. А позже силовики пришли с проверкой к нотариусу, который заверил протокол собрания инициативной группы по выдвижению Дунцовой.

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