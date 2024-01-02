Нейросеть, запрещенка, чушпаны

В конце каждого года самые известные словари и гуманитарные институты выбирают главные этого года слова. Так, например, Оксфордский словарь английского языка признал словом 2023 года «rizz» — комплимент, означающий наличие у человека харизмы и шарма. Кембриджский словарь выбрал главным глагол «галлюцинировать», а российские Институт русского языка имени Пушкина и портал «Грамота.ру» признали словом года «нейросеть». Но выбор одного слова — всегда символический, предпраздничный жест. Что на самом деле происходило с нашей речью в 2023 году? По просьбе «Холода» филолог Ксения Туркова восстановила хронику языковых событий по месяцам.

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Языковое измерение 2023 года вполне соответствовало политическому. Борьба шла не только с врагами внутри страны и кознями коварного Запада извне, но и с иностранными словами. Власть пыталась бороться с ними с помощью законов, граждане — с помощью доносов. Впрочем, под удар попала не только иностранная лексика, но и, например, вполне русские, но «неприличные» названия поселков и деревень (как бы их жителям не пришлось извиняться). В свою очередь, ушедшие из России иностранные бренды стали заменяться отечественными — и порой с названиями, подозрительно напоминающими «Абибас» из 1990-х.

Еще одной приметой времени стало использование языковых инструментов в репрессивных целях — так, как это произошло в деле режиссерки Жени Беркович и художницы Саши Скочиленко. Но обо всем по порядку. Посмотрим на календарь событий.

Январь, Февраль

16 февраля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка от заимствований. Борьба с иностранными словами на протяжении многих лет была одним из любимых занятий депутатов, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко однажды даже вдохновенно декламировала стихи на эту тему:

Осознав все наши траблы в ностальгической печали,

Вспоминаем, как бойфрендов женихами называли.

Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили,

И не мэны, а мужчины женщинам цветы дарили.

Согласно новому закону, под запретом в публичной сфере оказались иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Список «разрешенных» к употреблению слов предлагается указать в словарях. Вот, например, иностранные слова «фейк» и «дискредитация» в словарях уже есть — а значит, с ними у представителей власти не возникнет (и не возникает) никаких проблем!

В свою очередь, Владимир Путин в феврале 2023 года продемонстрировал свое умение повелевать орфографией. В ходе послания к Федеральному собранию он высказался о том, что руководство англиканской церкви якобы хочет отказаться от местоимения «‎он» по отношению к Богу и планирует изучить вопрос о присвоении Богу гендерно нейтрального наименования. «‎Ну что тут скажешь, прости Господи, не ведают, что творят», — сказал Путин.

Сочетание «гендерно нейтральный Бог» сразу же стало обильно цитироваться, и лингвисты задумались: а как на самом деле оно пишется. Дело в том, что изначально (с 2020 года) в словарях было зафиксировано дефисное написание. Однако после речи Путина словосочетание оказалось на виду и заставило задуматься о логичности дефиса. В итоге Академический орфографический ресурс «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН изменил рекомендацию и зафиксировал раздельное написание.

Март, Апрель

Несмотря на новый закон, заимствования продолжали коварно проникать в словари. В марте 2023 года Орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми существительными: коптер, почтомат и фотовидеофиксация. Вряд ли депутаты, ТВ-пропагандисты и Z-патриоты пойдут против коптера, хоть он и иностранный! Сборы «на коптеры для СВО» — одно из самых популярных патриотических занятий, о которых регулярно рассказывает российское телевидение.

Тем временем эстафету борьбы с иностранными словами у депутатов перехватили бдительные граждане. В апреле 2023 мать российского военнослужащего добилась переименования саратовского ресторана «Кембридж».

Дело было так: житель деревни Долгий Буерак в Саратовской области вернулся с фронта. Примерно в это же время на глаза его матери попался ресторанный комплекс «Кембридж». Название, явно отсылающее к недружественным странам, глубоко возмутило женщину. Она потребовала изменить наименование на «нормальное российское». «Кембриджу не место на земле саратовской земле!» — возмущалась мать военнослужащего. С ней согласились и местные представители власти, а также заместитель атамана саратовского казачьего общества Иван Третьяков, который заметил, что «англоязычные надписи пропагандируют социально неустойчивое и морально низкое поведение». Хозяин ресторана под давлением вынужден был заменить табличку.

Май, Июнь

Еще дальше в борьбе с англоязычными словами пошел спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В мае 2023 года он призвал россиян отказаться от изучения английского, потому что его «время ушло». Володин назвал английский мертвым языком.

Главным же языковым событием поздней весны 2023 года можно назвать арест и начало процесса режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, которых обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «‎Финист ясный сокол» — о российских женщинах, вышедших замуж за приверженцев радикального ислама.

Почему в этом событии так важна именно языковая составляющая? Все очень просто: именно язык в этом случае стал инструментом преследования. К делу привлекли лингвистов-деструктологов, на основании «научной экспертизы» которых и арестовали Беркович и Петрийчук. При этом настоящие лингвисты-эксперты утверждают, что деструктология — несуществующая наука. Как говорил в интервью телеканалу «Настоящее время» сотрудник факультета социальных наук Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский, это даже не лженаука — это некая авторская концепция одного человека, которая выдается за нечто серьезное.

Беркович и Петрийчук оказались за решеткой из-за выводов фейковых лингвистов, которые «проанализировали» текст так, как нужно было следствию.

Впрочем, истинной причиной преследования Беркович называют вовсе не спектакль «Финист ясный сокол», а ее антивоенные стихи.

В то же время разрешенные, патриотические стихи в России оформились в новое направление — Z-поэзию. В июне портал Госуслуги бесплатно разослал пользователям сборник этой «поэзии». В соцсетях появились многочисленные цитаты, повторяющие нарративы пропаганды: например, «чешется немытая Европа» или «“Восемь лет гулял здесь натовский капрал, лучших девочек-подростков выбирал”».

В июне же уличный художник Philippenzo, на которого неоднократно составляли протоколы о «дискредитации» российской армии, подарил нам удивительно точный неологизм — изроссилование. Это слово он написал под одним из московских мостов. Изроссилование — это российская политика насилия по отношению не только к другим народам и странам, но и к собственным гражданам, которых преследуют за взгляды, бросают за решетку и/или насилуют пропагандой.

Июль, Август

Тем временем российские компании на фоне санкций продолжали креатив в области патриотического нейминга. В июле 2023 года стало известно о том, что в Иванове запустят бренд Ushiqlo (Ушикло), созвучный с ушедшей из РФ японской маркой. Название, напоминающее Abibas из 1990-х, сразу же стало предметом многочисленных шуток. В русском «Ушикло» многие услышали не только глагол «ушить», но и всем известное грубое наименование трусливого человека. В итоге бренд не запустили.

Патриотический нейминг вообще стал все больше напоминать юмористический. Ранее российский предприниматель зарегистрировал название «Грустно — и точка» для бюро ритуальных услуг.

Сентябрь, Октябрь

Но перенесемся ненадолго в Украину. В сентябре 2023 года Национальная комиссия по стандартам украинского языка разрешила писать слова «‎Россия», «Российская Федерация», «‎Российская империя», «Москва» и ряд других связанных с этими понятиями слов с маленькой буквы. Речь пока идет только о текстах «неофициального характера» — в официальных документах все осталось по-старому. Интересно, что эта новая «норма» закрепилась в украинских соцсетях (и даже медиа) уже давно — как способ продемонстрировать отношение к агрессору, а также отсутствие страха перед ним. Некоторые использовали не просто маленькую букву, а супермаленькую, даже ниже, чем все остальные.

В России нововведением, конечно, возмутились: мол, как так можно не уважать языковые нормы! Но при этом сами в других областях никакого уважения к этим нормам не демонстрировали. К делу петербургской художницы Саши Скочиленко, которая заменила ценники в магазине «Перекресток» на стикеры с информацией о жертвах войны в Украине, привлекли лингвиста-эксперта. Согласно ее выводам, в текстах Саши были признаки распространения заведомо ложной информации. Но вот незадача: независимый эксперт Светлана Друговейко-Должанская провела свою экспертизу и выяснила: ее «коллега» обнаружила полную некомпетентность, в том числе незнание того, что называется безличным предложением. Друговейко вызвали «на ковер», а после — уволили, после 30 лет работы в Санкт-Петербургском университете.

Как вы знаете, процесс завершился суровым приговором: Саша Скочиленко получила 7 лет колонии за пять стикеров в магазине.

Тем временем патриоты-переименователи заступили на вахту в связи с приближением самого тлетворного заморского праздника под названием Хэллоуин. В некоторых российских регионах его предложили переименовать в Тыквенный Спас (несуществующий праздник) и наряжаться в оранжевое и черное, но ни в коем случае не представать в образе нечисти!

Оказались под угрозой и некоторые вполне родные русскому уху названия. В октябре в Государственную думу был внесен законопроект, авторы которого предложили переименовать села Лох Саратовской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово (есть в разных регионах страны). Такие имена депутаты назвали «неоднозначными» и предложили избавиться от неприличных названий на карте России.

Впрочем, сами жители этих населенных пунктов их переименовывать не просили. Так, глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов заявил в интервью «Газете.ру», что жители Шалавы не предлагали менять название деревни и никогда на него не жаловались.

Ноябрь, Декабрь

Впрочем, если все будет развиваться так стремительно, как в декабре 2023 года, жителям Шалавы и Попок, возможно, придется извиняться за топонимический моральный облик своих деревень! Новый речевой жанр — патриотическое извинение — оказался очень востребован после «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Известны составляющие этого жанра, по которым можно построить идеальное извинение: раскаяние + формула «не в ту дверь» + признание в любви своей стране.

Но, конечно, главным языковым событием под занавес 2023 года стал сериал «Слово пацана», многоуровневый именно в языковом смысле, как слоеный пирог.

Первый слой — пацанская лексика, реальный жаргон молодежных группировок 1980-х. Слово «чушпан» уже прочно вошло в обиход, причем приобрело новые оттенки значения: лох или нехороший человек («Кто посмотрел слитые серии, тот чушпан!»).

Второй слой — узнаваемая лексика 1980-х. Например, слово «видак», именно с таким суффиксом, а не «видик».

Третий, более глубокий слой, — триггерность бандитской лексики как узнаваемой части речевого портрета российского президента. Издание «Афиша» даже составило тест, в котором предлагается угадать — где слова Путина, а где — цитата из сериала.

Наконец, четвертый слой — языки национальных меньшинств и песня татарской певицы АИГЕЛ «Пыяла», которая возглавила мировые чарты.

А еще под конец года на Академический орфографический ресурс «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН добавили несколько новых слов, в том числе «нейросеть» и «запрещёнка».

В каком-то смысле их можно действительно считать символами уходящего года.