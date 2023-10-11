Автора заключения в защиту Саши Скочиленко уволили из СПбГУ за «аморальный поступок»

Филолога Светлану Друговейко-Должанскую, которая по просьбе защиты подготовила заключение по делу художницы Саши Скочиленко, уволили из СПбГУ за «совершение аморального поступка». Об этом сама Друговейко-Должанская рассказала «Медиазоне».

По ее словам, руководство вуза ознакомило ее с приказом об увольнении, в котором в качестве мотивировки были указаны «совершение аморального поступка» и «рекомендация Комиссии по этике СПбГУ».

«Замечу, что реально на заседании этой комиссии, протокол который якобы единогласно подписали все ее члены, присутствовали всего 5 человек из 12 (товарищи Богомазов, Егоров, Мурин, Громова и Луковская). Мне все говорят, что Кира Анатольевна Рогова в ужасе от того, что и она якобы подписала этот протокол. И конечно, я в это вполне верю. Разумеется, я буду оспаривать свое увольнение в судебном порядке. Ни секунды не сомневаюсь в безуспешности этих попыток, но предпринимать их буду непременно. Спасибо всем за сочувствие и поддержку!» — добавила она.

Ранее уволить Друговейко-Должанскую призвал проректор СПбГУ по правовым вопросам Юрий Пенов. Он говорил, что она «с сарказмом высказывалась о компетентности своих коллег» и публиковала в соцсетях «некорректные комментарии и выражения» об их профессионализме. Тем самым, по мнению проректора вуза, Друговейко-Должанская ставит «под сомнение профессиональную компетенцию экспертов СПбГУ, а также статус СПбГУ как экспертной организации».

Друговейко-Должанская по просьбе адвокатов Саши Скочиленко, которую обвиняют в распространении «фейков» об армии, подготовила рецензию на экспертизу, проведенную по заказу обвинения двумя другими преподавателями СПбГУ Ольгой Сафоновой и Анастасией Гришаниной. В ней они пришли к выводу, что Скочиленко распространяла «фейки».

«Текстовый анализ экспертов подменяется голословными утверждениями, выходящими за рамки компетенции, что говорит об ангажированности экспертов. Авторы недостаточно владеют нормами согласования, требование логичности неоднократно нарушается авторами экспертизы», — писала в своем заключении Друговейко-Должанская.

Художницу Сашу Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за акции, которую она провела в нескольких магазинах Санкт-Петербурга. Там она подменяла ценники наклейками с информацией о действиях российских военных в Украине.

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