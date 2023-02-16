В России запретили использование иностранных слов в фильмах, в театральных постановках и в материалах СМИ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий использование иностранных слов в русском языке как в государственном. Это понятие включает в себя фильмы, театральные постановки и материалы СМИ. Кроме того, запрет распространяется на рекламу, на любые официальные документы, наименования географических объектов и названия федеральных органов государственной власти. Кроме того, иностранные слова отныне запрещено использовать при подготовке выборов и референдумов.

Закон также вводит понятия «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники». Предполагается, что там будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Эти словари и справочники будет утверждать российское правительство. В документах помимо прочего пропишут список слов-исключений — иностранных выражений, у которых нет аналогов в русском языке. Их использовать будет можно.

В пояснительной записке сказано, что закон «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве».

Летом прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодательно избавить русский язык от иностранных выражений. «Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами?», — возмущалась она.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.