«Не увидела бабушку, не обняла маму». Женя Беркович провела 25 часов в неотапливаемом автозаке, когда ее везли на похороны Нины Катерли 

Обвиняемая в «оправдании терроризма» из-за спектакля Женя Беркович провела 25 часов в неотапливаемом автозаке, когда ее везли в Санкт-Петербург на похороны бабушки Нины Катерли. Об этом она рассказала во время заседания по продлению ареста, передает журналист Василий Полонский.

«Мне обеспечили возможность быть этапированной в Петербург для того, чтобы попрощаться с бабушкой, быть на похоронах. Я совершенно искренне уверена, что для тех людей, кто бы они ни были, которые все это каким-то удивительным образом организовали, это был акт милосердия. Я за него очень благодарна, но именно благодаря той мере пресечения, которая была избрана судьей Рахматовым, акт милосердия превратился в акт пытки», — рассказала Беркович.

Она отметила, что во время этой поездки из еды ей выдали только банку консервов, а в туалет за это время вывели всего два раза. Кроме того, у нее не было с собой теплых вещей, конвоиры не разрешили взять в автозак даже платок.

«Эта клетка — кусок такой железной коробки метр на два примерно, в которой невозможно стоять, невозможно нормально сидеть. Больно, поэтому сейчас, прощу прощения, не могу вставать и садиться. Там невозможно спать и там очень холодно, потому что там нет отопления», — подчеркнула Беркович и назвала эту поездку пыткой.

Официально в Петербург Беркович везли на следственные действия. Там она в присутствии понятых опознала квартиру, в которой жила. После этого ее отвезли на похороны.

«Ровно десять минут я там провела. Я зашла в наручниках, под конвоем, не увидела бабушку, не видела ее тело, не обняла маму. Просто простояла с охранником десять минут и дальше еще 12 часов ехала обратно», — рассказала она.

Режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывала о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая. У них дома прошли обыски, а на следующий день суд отправил их в СИЗО.

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