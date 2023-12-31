Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе

Российские военные в ночь на 31 декабря атаковали Украину, используя 49 дронов-камикадзе «Шахед», сообщает генштаб ВСУ. Из них удалось сбить 21 беспилотник.

В ВСУ отмечают, что большинство беспилотных летательных аппаратов были направлены российскими войсками «по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий». Под удары попали Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская и Хмельницкая области Украины.

В Харькове после ночной атаки российских дронов пострадали здания в центре города, включая кафе, жилые дома и офисы, сообщил глава города Игорь Терехов. По сообщению Харьковской администрации, в результате пострадали 28 человек, 12 из которых госпитализированы. Среди пациентов — двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин.

В селе Боровая Харьковской области в результате обстрелов погибли три местных жителя. «В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли село Боровая в Изюмском районе. Повреждены частные домовладения. Из-под завалов дома изъяли тела женщины и двух мужчин. Данные устанавливаются», — сообщили в администрации.

В российском Минобороны заявили, что удары по Харькову стали ответом на «террористический акт» в Белгороде. Там заверили, что «высокоточным ракетным ударом» поражены центры принятия решений и военные объекты — бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас» с представителями ГУР и ВСУ, а также до двухсот иностранных наемников.

В Киевской и Хмельницкой областях произошли возгорания на объектах критической инфраструктуры. В Херсонской области из-за атаки дронов повреждены несколько частных домов в Тягинской общине. В Одесской области из-за падения обломков сбитого беспилотника в прибрежной зоне случился пожар на открытой территории, его быстро потушили. Никто не пострадал.

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