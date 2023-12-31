Число жертв обстрела Белгорода возросло до 24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 24 погибших. Пострадали 108 человек, 25 из них остаются в тяжелом состоянии. Гладков сообщил, что их планируют перевезти в федеральные клиники.

Всего пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира и несколько частных домов. По сообщению губернатора, восстановлением города этой ночью занимались более двух тысяч человек. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что всем пострадавшим предложили места в пунктах временного размещения, но люди предпочли остаться дома. После обстрела пострадали 53 автомобиля, власти установили их владельцев.

В некоторых российских регионах после обстрела Белгорода решили отказаться от салютов и новогодних мероприятий. Об отмене запуска фейерверков заявили главы Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Магадана, назвав праздничные мероприятия неуместными.

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В ООН прошло заседание Совета безопасности, посвященное обстрелу Белгорода. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал атаку ВСУ заранее спланированным терактом против мирного города. Он заявил, что к «организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты».

В заседании Совбеза ООН отказалась участвовать Чехия. Россия требовала этого, так как настаивает, что для ударов по Белгороду использовались в том числе ракеты чешского производства. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил: «Чехия не будет служить пропаганде агрессора, отравленной ложью. Мы будем рады прийти на заседание Совбеза, когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск из Украины».

13:24. Обновлено число погибших и пострадавших.

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