Россия выпустила по крупнейшим украинским городам более 120 ракет

Российские военные нанесли новый массированный ракетный удар по крупнейшим городам Украины. Как сообщил советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, всего было выпущено более 120 ракет.

В Киеве в результате ракетной атаки повреждены два частных дома, промышленное предприятие, детская площадка и железнодорожное полотно. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале администрации города.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку.

Также Кличко предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и электричеством. «Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — написал мэр Киева.

В результате обстрела без электричества также остались 90% Львова. Об этом в своем телеграм-канале написал львовский мэр Андрей Садовой.

По его словам, в городе не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением. Объекты критической инфраструктуры переходят на дизельные генераторы.

Власти Одесской области сообщили, что ПВО в этом регионе удалось сбить 21 российскую ракету.

Обломки одной из сбитых ракет попали в жилой дом, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко. Пострадавших, по предварительным данным, в регионе нет.

О взрывах в черте города также сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

На фоне нового массированного ракетного обстрела украинских городов новое сообщение появилось в телеграм-канале российского Минобороны. «Калибры не закончатся никогда», — говорится в нем.

Источники: Виталий Кличко, Андрей Садовой, Максим Марченко, Михаил Подоляк, Игорь Терехов, Минобороны России

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