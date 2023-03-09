Россия выпустила по украинским городам 81 ракету. Есть погибшие и раненые 

Минувшей ночью и утром 9 марта Россия выпустила по украинским городам 81 ракету, 42 из них удалось сбить. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Во Львовской области российская ракета попала в жилой квартал, написал глава администрации региона Максим Козицкий. По его данным, по меньшей мере пять человек погибли. Разрушены три жилых дома, еще несколько хозяйственных построек пострадали.

В Киеве под обстрел попали Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших. Он также написал, что «горят машины во дворе одного из жилых домов». В Киеве и области действуют экстренные отключения электричества.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, минувшей ночью российские войска выпустили по городу 11 ракет. Сейчас там нет воды и отопления, а также не ходят троллейбусы и трамваи. Кроме того, есть проблемы с мобильной связью и интернетом.

В Одесской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Марченко. В свою очередь, в «Энергоатоме» заявили, что из-за обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена.

Источники: Валерий Залужный, Максим Козицкий, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Политика Страны

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