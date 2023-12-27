В сети появилось видео, как утверждается, расстрела пленных украинцев в Запорожской области

В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен расстрел российскими военными пленных украинцев в Запорожской области. Офис Генпрокурора Украины сообщил о начале расследования по данному факту.

В ролике, снятом с дрона, видно, как несколько вооруженных людей в форме одного образца с расстояния в несколько метров расстреливают из автоматов троих человек в форме другого образца, которые стоят на коленях и безоружны.

По версии украинских следователей, видео сняли в декабре 2023 года в Запорожской области недалеко от села Работино. Как утверждают правоохранители, троих солдат ВСУ взяли там в плен российские военные. Спустя час пленных поставили на колени и расстреляли.

В начале декабря в сети распространилось другое видео, предположительно, расстрела российскими военными двух сдавшихся в плен безоружных украинских солдат.

Ранее в октябре в ООН сообщили, что им известно о по меньшей мере шести внесудебных казнях пленных украинских военных. Одна из них — это убийство Александра Мациевского, которого расстреляли после того, как он произнес фразу «Слава Украине». Еще одного пленного украинца, по данным ООН, российские военные убили после того, как он наступил на мину и получил ранение. Другого военнопленного солдаты российской армии, как утверждается, застрелили, так как он отказался выполнять задание.

В докладе ООН также говорилось, что всего с начала полномасштабной войны без суда казнили и запытали до смерти 25 российских военнослужащих и 21 украинского пленного.

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