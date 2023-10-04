В ООН подтвердили шесть случаев внесудебных казней пленных украинских военных

Организация объединенных наций (ООН) подтвердила, что ей известно о по меньшей мере шести внесудебных казнях украинских военнослужащих, которые попали в плен к россиянам. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, российские военные заставляли пленных украинцев под обстрелами и по минным полям доставлять на их позиции боеприпасы и забирать раненых с поля боя. По меньшей мере пятеро пленных украинцев, выполняя такие задания, получили ранения. В документе ООН также описывается казнь двоих украинцев, которые попали в плен в Донецкой области в августе 2022 года. В сентябре один из них наступил на мину и был ранен в ногу. После этого его застрелили. Второго украинца российские военные убили после того, как он отказался выполнять задание.

В докладе сообщается, что еще двух украинских военнослужащих без суда казнили в марте 2022 года в селе Слобода Черниговской области. Кроме того, в ООН считают подлинными два видео с казнями украинцев, которые распространились в сети.

Первое — это убийство Александра Мациевского. Его расстреляли после того, как он произнес фразу «Слава Украине!» На втором видео еще живому пленному украинскому военнослужащему ножом отрезали голову.

В докладе ООН также сообщается, что всего за время войны без суда казнили и запытали до смерти 25 российских военнослужащих и 21 украинского пленного.

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