В начале марта в российских и украинских телеграм-каналах появилось видео, на котором, предположительно, российские солдаты казнят украинского военнопленного. На видео мужчина стоит в неглубоком окопе и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай его». Мужчина произносит: «Слава Украине». После этого раздаются выстрелы и он падает на землю. «Сдохни, сука», — говорит голос за кадром. Мужчиной на видео оказался 42-летний электромонтер Александр Мациевский. Его взяли в плен под Соледаром. «Холод» пересказывает, что о нем известно, по информации украинского издания «Суспiльне.Новини».

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Александра Мациевского узнала его мама Прасковья Демчук, жительница города Нежин. Его личность подтвердили и в региональном управлении сил теробороны «Север» ВСУ. До войны Мациевский работал электромонтером в Киеве, а после 24 февраля вступил в тероборону Нежина, рассказала Демчук журналистам. Прошлой весной он защищал Чернигов в составе 119-й отдельной бригады теробороны. В конце 2022 года эта бригада выполняла задачи в Донецкой области.

Последний раз Александр звонил матери 29 декабря. Тогда он ей сказал: «Мамочка, береги себя!» «А я так плакала и говорила: “Сыночек, ты, главное, себя береги!” Я будто почувствовала и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани», — рассказала Прасковья Демчук.

На следующий день, 30 декабря, Мациевский и четверо его сослуживцев оказались вблизи Соледара (в январе 2023 года после долгих боев Россия захватила Соледар, расположенный в 10 километрах от Бахмута). Там завязалось стрелковый бой. Никто из них оттуда не вернулся.

«К сожалению, мы потеряли связь с группой. Только мы пытались подойти [к группе бойцов] — появлялась опасность потерять еще больше людей», — рассказал журналистам командир подразделения Александр (его фамилия не называется). По должности Мациевский был снайпером, но в том бою, по словам командира, он был с автоматом.

Александр считает, что на видео Мациевского заставили выкапывать себе могилу: «Все, что смогли сделать, — это дать ему последнюю сигарету».

Две дыры в сердце

Прасковья Демчук сказала журналистам, что, когда она увидела, как погиб ее сын, у нее появилась «какая-то легкость». «И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого, потому что он сказал: “Мама, я в плен никогда не сдамся”. Он даже ночью повторял: “Слава Украине”», — говорила Демчук.

Тело Мациевского вернули на подконтрольную Украине территорию во время обмена. В справке о причине смерти указывалось, что он погиб от ранения огнестрельным оружием. «Когда я была на опознании тела, то у него были пробиты две дыры в сердце, <...> в правой стороне дыра, а голова была провалена, — рассказала Демчук. — Лица не было, была только эта бровь. Его грудь, его фигуру, руки я узнала».

Александра Мациевского похоронили 14 февраля в Нежине.