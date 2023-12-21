Минюст пришел с проверкой к нотариусу, чья подпись позволила Екатерине Дунцовой выдвинуться на президентские выборы 

Сотрудники Минюста пришли с внеплановой проверкой к нотариусу, который заверил протокол о регистрации инициативной группы по выдвижению Екатерины Дунцовой на выборы президента. Об этом она сама сообщила в своем телеграм-канале, назвав происходящее «механизмом административного давления» со стороны Кремля.

По словам Дунцовой, Минюст заинтересовался протоколом собрания инициативной группы, которое прошло 17 декабря.

«Я опасаюсь, что таким образом власти пытаются дискредитировать документы о моем вывижении, представленные в ЦИК вчера. Нотариус присутствовал на собрании и удостоверил подписи участников, как этого требует закон. Представитель ЦИК также присутствовал на собрании инициативной группы», — написала Дунцова.

«К нотариусу, который заверял протокол собрания инициативной группы Путина, с проверкой почему-то не приходили», — добавила она.

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова объявила о своем выдвижении на выборы 16 ноября. Она выступила за прекращение боевых действий в Украине, освобождение политзаключенных и необходимость демократических перемен. Вскоре ее вызвали на допрос в полицию.

17 декабря за выдвижение Дунцовой на выборы проголосовала инициативная группа из более чем 500 человек. 20 декабря ЦИК принял ее документы. Если комиссия зарегистрирует их, Дунцовой нужно будет собрать 300 тысяч подписей в не менее чем 40 российских регионах.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.