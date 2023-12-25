Осужденного за «фейки» мундепа Алексея Горинова нашли в тюремной больнице во Владимире

Муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного за «фейки» про армию, нашли в больнице при ИК-3 во Владимире. Об этом сообщается в соцсетях его группы поддержки. Соратники Горинова в течение 10 дней не знали о его местонахождении.

«Сегодня адвокату удалось навестить Алексея. 15 декабря Алексея госпитализировали в тюремную больницу в совсем тяжелом состоянии с температурой 40. Сейчас Алексей чувствует себя лучше и по словам адвоката выглядит намного крепче», — говорится в посте телеграм-канала «Свободу Алексею Горинову!».

15 декабря в группе поддержки мундепа говорилось, что последний раз адвокаты виделись с ним 8 декабря.

10 декабря российские врачи написали открытое письмо Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь Алексею Горинову. В документе говорилось, что у политика есть хроническое заболевание легких, и что в последнее время у него значительно ухудшилось состояние здоровья. Адвокат Горинова сообщал, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб и затрудненное дыхание. Когда защитник в последний раз видел Горинова, тот не мог даже сидеть на стуле и говорить.

С требованием срочно госпитализировать Горинова и провести для него полноценное обследование также выступали депутаты.

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего Горинова к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. Политик неоднократно жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

В октябре стало известно, что на Горинова завели новое уголовное дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Поводом послужили его разговоры с сокамерниками про «совершение террористического акта на Крымском мосту» и «деятельность террористической организации "Азов"». Силовики утверждают, что в этих беседах содержатся «психолого-лингвистические признаки оправдания терроризма».

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