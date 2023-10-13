Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов, осужденный за распространение «фейков» про российскую армию, подтвердил, что на него завели новое уголовное дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Его письмо опубликовали в группе поддержки.

Горинов рассказал, что сейчас находится в штрафном изоляторе в СИЗО-1 во Владимире, куда его привезли 5 октября после возбуждения против него нового дела.

«Те, кому это надо и кто затеял первое уголовное дело, прекрасно понимают, что за ним ничего нет, что свободы я лишен просто так, показательно и в назидание другим — чтобы помалкивали. Поэтому все это выглядит в глазах общественности неубедительно, тем более после полной моей реабилитации международным судебным органом ООН. Значит, надо что-то еще придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность и что лишен свободы не зря. Все больше ощущаю себя военнопленным — в своей — кем-то оккупированной стране», — написал Горинов.

Ранее мундеп рассказывал, что провел в ШИЗО при ИК-2 в Покрове почти весь сентябрь. Незадолго до того, как поместить его в штрафной изолятор, к нему в камеру приходили сотрудники ФСБ и разговаривали с ним о его отношении к террористическим и экстремистским организациям. О том, что на него могли завести новое уголовное дело об оправдании терроризма, в группе поддержке Горинова сообщалось еще 29 сентября.

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего Горинова к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. Политик неоднократно жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

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