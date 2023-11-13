Поводом для нового уголовного дела против депутата Горинова стали его разговоры с сокамерниками об «Азове» и подрыве Крымского моста

Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК) против экс-мундепа Алексея Горинова, осужденного по статье о военных «фейках», стали его разговоры с сокамерниками. Об этом сообщила группа поддержки Горинова.

В начале октября Горинова перевели в штрафной изолятор СИЗО во Владимире. Как утверждает следствие, там он обсуждал с другими заключенными «совершение террористического акта на Крымском мосту» и «деятельность террористической организации "Азов"». По данным силовиков, в этих беседах содержатся «психолого-лингвистические признаки оправдания терроризма».

Так, обвинение считает, что Горинов оправдывал терроризм «путем формирования у осужденных мнения о допустимости деятельности организации признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно- террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ».

5 сентября Горинова допрашивали сотрудники ФСБ. Они задавали ему вопросы о его причастности к террористическим и экстремистским организациям, а уходя, обещали вернуться.

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего Горинова к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и говорил, что на этой войне погибают украинские дети. Политик неоднократно жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

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