Защитники Алексея Горинова уже неделю не могут его найти 

Отбывающего наказание бывшего муниципального депутата Алексея Горинова не могут найти его адвокаты. Уже неделю им ничего не известно о его местонахождении и состоянии. Об этом сообщается в его группе поддержки.

«В данный момент мы можем сказать, что Алексея нет в ИК-2 Покрова, где его видел адвокат 8 декабря. Сейчас мы предполагаем и надеемся, что Алексей Горинов переведен в больницу, поскольку ему необходимо проводить лечение в условиях стационара», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 10 декабря, российские врачи опубликовали открытое письмо Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь Горинову и госпитализировать его «в специализированное медицинское учреждение». За пять дней его подписали более 300 человек. В письме отмечается, что состояние здоровья Горинова значительно ухудшилось, а его жизнь под угрозой.

По словам адвоката, у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб и затрудненное дыхание. Когда он последний раз видел Горинова, политик не мог сидеть на стуле и даже говорить. В то же время сотрудники колонии утверждали, что «вся необходимая помощь оказывается».

Накануне с похожим письмом к Путину, генпрокурору и Совету по правам человека обратились депутаты. Они потребовали срочно госпитализировать Горинова, провести полноценное обследование, а также привлечь к ответственности, тех, кто довел политика до такого состояния.

8 июля 2022 года 60-летнего Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). Поводом для уголовного преследования стало то, что Горинов во время заседания совета муниципальных депутатов назвал войну в Украине войной и предложил объявить минуту молчания по жертвам российской агрессии.

В октябре стало известно, что на Горинова завели новое уголовное дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК) из-за разговоров с сокамерниками о взрыве на Крымском мосту и полке «Азов».

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