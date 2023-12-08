«Цвет кожных покровов синий. Нет сил даже сидеть на стуле и говорить». Адвокат мундепа Алексея Горинова рассказал об ухудшении его состояния в колонии

Адвокат муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного за распространение «фейков» про российскую армию, рассказал об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. Его сообщение опубликовано в телеграм-канале «Свободу Алексею Горинову!»

Сегодня адвокат приехал в ИК-2 в Покрове, чтобы навестить Горинова. Защитника почти целый день продержали в ожидании в холодном помещении и пустили к своему доверителю за полчаса до конца рабочего дня.

«По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что “вся необходимая помощь оказывается”», — говорится в сообщении группы поддержки мундепа.

Горинов рассказал адвокату, что у него бронхит в активной стадии, температура и постоянный озноб. Он добавил, что ему сложно дышать, и что в помещениях колонии очень холодно.

«Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит “температура 36,7 лечение не требуется и уходит”», — отмечают в группе поддержки. Там добавили, что у Горинова хроническое заболевание легких, и что в 2016 году он перенес операцию по удалению части одного из них.

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего Горинова к семи годам колонии по статье о распространении «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК). Поводом стало то, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. Политик неоднократно жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

В октябре стало известно, что на Горинова завели новое уголовное дело об оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Поводом послужили его разговоры с сокамерниками про «совершение террористического акта на Крымском мосту» и «деятельность террористической организации "Азов"». Силовики утверждают, что в этих беседах содержатся «психолого-лингвистические признаки оправдания терроризма».

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