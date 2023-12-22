В Уссурийске школьники сняли избиение сверстника на видео и наложили на него музыку из «Слова пацана». СК начал проверку

В Уссурийске школьники сняли избиение сверстника на видео и наложили на него песню из сериала «Слово пацана». Ролик с заблюренными лицами подростков 21 декабря опубликовал приморский телеграм-канал PrimaMedia. Следственный комитет начал проверку.

Опубликованное в сети видео начинается с кадра, где подросток стоит на коленях на снегу. Голос за кадром спрашивает у него: «Кто чушпан?». Подросток отвечает: «Я чушпан». На следующем кадре школьник стоит в углу в окружении сверстников. Один из них начинает его бить. В это время на видео играет песня «Пыяла» группы «Аигел», которая также звучит в сериале «Слово пацана».

21 декабря следственное управление СК по Приморскому краю отчиталось о проведении доследственной проверки видео по статье о хулиганстве (213 УК). Позднее в ведомстве сообщили, что следствие установило личности 14-летних участников инцидента. С ними в присутствии родителей работают сотрудники СК.

Ранее в Татарстане в полицию вызвали родителей подростков, которые подражали персонажам из «Слова пацана». Как сообщали местные издания, школьники создали несколько телеграм-каналов и назвали их в честь казанских ОПГ. В этих каналах подростки публиковали видео драк, объявляли об общих сборах и «делили районы». По результатам полицейской проверки выяснилось, что никто не пострадал. Сами школьники назвали все произошедшее шуткой.

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец и глава комитета по защите семьи Нина Останина требовали запретить «Слово пацана». Сериал также критиковал глава республики Рустам Минниханов. Однако Роскомнадзор не нашел в нем нарушений.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в России в начале ноября. В нем рассказывается о казанских молодежных группировках конца 1980-х. В сериале снялись Иван Янковский и Сергей Бурунов.

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