В Татарстане родителей подростков, которые подражали персонажам сериала «Слово пацана», вызвали в полицию

В Сармановском районе полицейские вызвали на беседу родителей подростков, которые подражали персонажам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает телеграм-канал «Татарстан-24».

По информации издания, подростки создали несколько телеграм-каналов и назвали их в честь известных в Казани ОПГ. В этих каналах юноши публиковали видео своих драк, объявляли об общих сборах и «делили» районы. На один из роликов с кадрами драки подростки наложили музыку из «Слова пацана».

После того, как их родителей вызвали на беседу в полицию, юноши рассказали, что все, что они делали, было шуткой, передает «Татарстан-24».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в России в начале ноября. В нем рассказывается о казанских молодежных группировках конца 1980-х. В сериале снялись Иван Янковский и Сергей Бурунов.

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