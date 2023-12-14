«К девятому классу дети уже успокаиваются. А вот до пятого-шестого есть иерархия»

«Слово пацана» Жоры Крыжовникова — самый успешный российский сериал последних лет: кровавую историю о казанских молодежных бандах конца 1980-х смотрят и обсуждают на всем постсоветском пространстве. Отдельным феноменом «Слово пацана» стало среди подростков: в тиктоке у роликов с хештегом сериала — миллиарды просмотров, а новые серии, как рассказывают взрослые, смотрят в школах прямо на переменах. «Холод» решил узнать, как объясняют чрезвычайную популярность сериала люди, которые ведут у этих подростков уроки, — школьные учителя. Некоторые из них, как оказалось, посмотрели «Слово пацана» именно потому, что ученики захотели с ними обсудить сериал.

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По просьбе собеседников имена учителей изменены. Мы проверили, что все они действительно преподают в школах.

«Те, кто пойдет пришиваться к группировке, “Слово пацана” не смотрят» Владимир, заместитель директора по воспитательной работе в одной из школ Челябинска

«Слово пацана» зафорсилось практически во всех соцсетях. В школе сразу было заметно, что дети начали смотреть, реагировать, как-то сравнивать происходящее в стране сегодня с действием сериала. Так же когда-то были популярны «Бригада» и «Бандитский Петербург» у других поколений: когда из-за происходящего вокруг есть напряжение, люди ищут способ выхода эмоций. Для этого молодежь может смотреть хоть «Слово пацана», хоть «Игру в кальмара».

Меня, как человека, который отвечает за воспитательную работу, тенденция, что дети интересуются сериалом, нисколько не напрягает. Они могут интересоваться всем чем угодно. Мы уже не первый год в школе говорим о подобном — все зависит от того, какое воспитание дала семья. Про своих пацанов-старшеклассников я знаю, что они могут смотреть, обсуждать, пародировать, но дальше дело не зайдет. Они не будут копировать события сериала — для них это своего рода сублимация. Когда выходили игры «GTA: Vice City» и «San Andreas», тоже говорили, что это приведет к росту преступности. Исследования показали, что рост преступности зависит от среды, социальных причин и воспитания в семье, а не от того, в какую игру человек играл или какой сериал смотрел.

Я сам с района, который можно назвать бандитским, и я общался по малолетке с похожими на героев сериала парнями. У нас тоже были стрелки, сходки район на район. Я не романтизирую это. Страшно было? Да. Трагедия ли это? Да. У меня есть ностальгия в духе «хорошо, что я вышел оттуда, что все близкие выбрались».

Такой картинки, как показана в сериале, сейчас в школах нет. Ярко выраженных группировок, сходок нет. Но из-за того, что я по возрасту ближе к детям, чем коллеги за 50, я вижу, что происходит во дворах, особенно на окраине района, и я понимаю, что это до конца никуда не ушло. Сходки, драки, группировки всегда будут. Но здесь нет связи с сериалом. Те, кто пойдет пришиваться к группировке, «Слово пацана» не смотрят.

В большей опасности такого влияния, может быть, находятся московские лицеисты, которые не сталкивались с гопотой. Может, для них сериал и будет возможностью попробовать что-то новое, запретное. А школьники того же Челябинска, которые успели застать похожие реалии, понимают, что такая жизнь — фигня, что это сериал, а не инструкция к действию.

У меня были ребята с проблемами на улице, и они приходили за помощью ко мне. И я ходил с ними на улицу разговаривать: не как старший, который пришел решать вопросы, а как взрослый, который вытаскивает ребенка оттуда. Я знаю ребят, которые посмотрят этот сериал и выберут пацанскую тематику — и таким образом отойдут от АУЕ-темы. Там же в начале сериала герои осознанно отказываются от воровского мира. И вообще сериал продвигает адекватные ценности. Мы видим толерантность к разным национальностям: это происходит в Казани, но нет притеснения какой-то нации, пацаны осознанно выбирают здоровый образ жизни (а в школах сейчас курят те же вейпы повально) и начинают заниматься спортом. Ценности: ЗОЖ, спорт, отказ от бандитской движухи — это хорошо, как мне кажется.

В сериале показана преемственность поколений. У этого поколения другие ценности, [отличные от поколения 1980-х]. Большая зарплата перестала иметь такое больше значение. Нет такого, что если ты больше зарабатываешь, то ты круче в социальной иерархии. Многим важна самореализация, саморазвитие. Даже для детей, которых я пять лет назад, будучи социальным педагогом, ловил по дворам, становится важна семья, актуальная значимая работа. Может, поэтому они не хотят жизнь себе гробить, как герои сериала.

У нас в школе девчонка посмотрела сериал, а внимание заострила на поцелуе Марата и Айгуль. В СМИ же писали, что у этой 14-летней актрисы это первый поцелуй, а актеру 24 года. И эта девочка говорит педагогу: «Как это неправильно, она малолетка». Вот что школьница для себя вынесла из «Слова пацана».

«“Стрелки” и драки у нас были, но чаще это происходит в младших классах» Ольга, преподает русский язык и литературу в одной из школ Красноярска

Я знаю, что несколько ребят из моих классов смотрят его. Они даже спрашивали меня, знаю ли я про сериал, смотрела ли сама, что о нем думаю. Восьмые классы активно внедряют лексикон оттуда: все эти чушпаны, районы, «Ералаша жалко». Говорят, прикольный [сериал], «жалко, что не смотрите».

Возможно, «Слово пацана» и станет для меня отличным сериалом через годик, когда уляжется шумиха вокруг него. У меня в целом отношение к вещам на хайпе отторгающе-нейтральное, особенно если замечаю, как они негативно влияют на подростков. Так что объясняю им, что на их восторгах формируется романтизация подобных криминальных историй. Тут еще велика роль родителей. Дети смотрят, как воспринимают сериал взрослые, и невольно зеркалят их мнение. Нет ничего плохого в том, чтобы интересоваться такими темами. Но восторгаться, ловить вот это «ооо, было ж раньше» — ни в коем случае. Лучше пусть дети смотрят «Теда Лассо».

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В нашей школе никаких серьезных последствий [от просмотра сериала] не было. Вообще сейчас дети больше сидят в гаджетах, чем тусят на улице. У меня есть этому простое объяснение: дети заебались. В обновленных стандартах образования у школьников сейчас должно быть 10 часов обязательной внеклассной деятельности [в неделю]: всякие кружки, секции, подготовительные курсы. К тому же наша школа очень насыщена мероприятиями: они проходят каждый день. После этого дети очень устают и хотят просто тишины и спокойствия. Они скорее предпочтут провести время со смартфоном или компьютером, чем пойти гулять. Случаи со «стрелками» и драками у нас были, но чаще это происходит в младших классах. Среди старшеклассников такого нет — они к девятому классу уже успокаиваются. А вот до пятого-шестого класса у детей есть определенная иерархия.

Я думаю, что популярность сериала во многом объясняется установкой: «Я не такой, как все, а тут мои единомышленники, они меня понимают, мы все решаем честной силой». Не зря же сейчас зафорсилась фраза «ты теперь пацан, вокруг враги».

«Пятиклассники у нас в школе ставят себе героев сериала на аватарку» Алина, учительница в одной из московских частных школ

Романтизацию этого сериала у старшеклассников я не замечаю. Возможно, дело в том, что это частная школа: детям либо не до этого, либо они понимают, что это была жестокая реальность, страшный эпизод в истории страны. Им мамы рассказывают, как тяжело было жить в 1990-е. А вот младшие классы — более лояльная аудитория.

Пятиклассники у нас в школе ставят себе героев сериала на аватарку. И от учеников я слышала, что это постоянно у младших классов обсуждается. Они говорят, какие герои милые, что они хотели бы выйти замуж за них и так далее.

Десятиклассники, с которыми я говорила, рассматривают сериал как возможность окунуться в 1990-е, погрузиться в документальную реконструкцию тех событий. Они знают, что это снято по книге, и кто-то из ребят мне сказал, что давно намечался тренд на отражение 1990-х: «Мой мармеладный» Кати Лель и так далее. Сериал на него вскочил и стал популярным (действие сериала происходит в конце 1980-х. — Прим. «Холода»). Еще старшеклассники сказали, что первые серии очень милые и в них нет чернухи, поэтому ты подсаживаешься на них, а потом тебе приходится смотреть уже жесть.

Десятиклассники о сериале ожесточенно спорили — есть разные мнения. Кто-то считает, что романтизация происходит из-за того, что картинка красиво снята и есть авторская режиссерская работа, как в «Эйфории», например. Кто-то, наоборот, говорит, что романтизации никакой нет: они цитируют режиссера, который говорил, что на три плохих события приходится одно хорошее.

На мой взгляд, популярность «Слова пацана» связана с запросом на выражение агрессии среди подростков. Дети сравнивали сериал с «Бойцовским клубом», «Эйфорией» и другими сериалами, где отражено рискованное поведение. «Слово пацана» в медийном поле пытались связать с забивами, на которые ходят подростки, но в прошлом году такое же было с ЧВК «Редан». Когда я работала в региональной школе, там тоже насилие становилось трендом, но не через какой-то сериал, а, например, через одежду, паблики «ВКонтакте» и так далее. Каждый сезон раз в год находится какое-то увлечение для подростков, которое отражает их бунт и интерес к насилию, прощупыванию границ дозволенного.

«Ребята с шестых по восьмые классы стали ходить в школу в спортивной одежде» Алла, преподает русский язык и литературу в школе в Барнауле

Наша школа находится в криминальном районе, и ученики и до появления «Слова пацана» вели себя как герои из сериала: брили головы, дрались за школой, состояли на учете в детской комнате полиции, у некоторых даже были условные сроки. Несмотря на то, что все это им привычно, сериал на них произвел сильное впечатление. Ребята с шестых по восьмые классы стали ходить в школу в спортивной одежде, хотя раньше придерживались классического дресс-кода. На доске стали часто писать про «чушпанов» и «нефоров», хотя раньше все больше писали «Илья — гей!» и «Ваня — лох!». Но «чушпан» для них — не оскорбление, а скорее просто интересное новое слово. Ребята слушают песни из сериала, поют их на переменах. В нашей школе никто всерьез не говорит о том, чтобы создать группировку, но моя знакомая, которая работает в другой школе, рассказывала, что у них семиклассник на перемене собирал общак.

Многие ребята спрашивают, смотрела ли я сериал. Я отвечаю честно, что смотрела. Мне он показался весьма любопытным. Действие сериала происходит во времена СССР, но у того времени много параллелей с нашим. Тогда, как и сейчас, было время кризиса. А именно в такие времена и процветает парадигма «свои/чужие», «за своих впрягаемся — чужих мочим». Эти идеи одновременно деструктивные и очень привлекательные. Дети их очень легко считывают и впитывают, особенно когда государство транслирует те же самые установки.

Мне кажется, что судить о влиянии сериала, пока не вышли все серии, нельзя. Оно может оказаться как положительным, так и отрицательным — все зависит от того, как все закончится у пацанов. Если у сериала будет счастливый конец, у главных героев прибавится подражателей, если же все для них закончится плохо, выйдет хороший воспитательный эффект. А ребята какое-то время позабавятся эстетикой и образами из сериала, словечками и песнями оттуда — и бросят.

«Cовременные старшеклассники другие. У них нет такого уровня жестокости и насилия» Андрей, учитель истории в одном из московских лицеев

Я начал смотреть «Слово пацана», чтобы ответить на вопрос десятиклассника. Он интересовался как эпохой в широком смысле — «Неужели так все и было?», — так и концептуальными вещами: чем так могли быть привлекательны подростковые банды, почему в ОПГ входило так много людей? Вопрос безумно важный, я очень рад, что удалось с ним поговорить об этом через сериал.

В классе, где он учится, 25 человек, из них пятеро сериал точно смотрели, следят, и, как и я, стали фанатами. Конечно, нельзя сказать, что все старшеклассники смотрят: многие не готовы поступиться подготовкой к экзаменам и у них нет времени. Но такие все равно слышали о сериале и следят за его медийностью. Связанные с этим новости — например, убийство подростка в Иркутской области или трагедия в Брянске — подогревают к этому интерес, хоть это и искусственные параллели. Создается медийное поле, в котором старшеклассник не может не знать, что вышел этот сериал. Получается интересная история: слышали о нем все, знают о нем почти все, смотрели пока немногие.

Современный старшеклассник в Москве хорошо насмотрен: он уже видел «Игру престолов», «Настоящий детектив», он не станет часами смотреть «Участкового» и «Интернов». Его не проведешь: он понимает, на что готов тратить свое время. Он видит, что «Слово пацана» классно сделано — потому и смотрит. К тому же сериал реалистичен — как историк, я там уже отловил несколько блох-анахронизмов, но в целом это убедительная реконструкция ближайшего прошлого.

Еще одна причина, по которой сериал может нравиться подросткам, — и это, пожалуй, самый тонкий лед — некоторые герои могут показаться современным детям особенно интересными и привлекательными. Возникает желание попробовать перенять их амплуа, понять их мотивацию, потому что современные старшеклассники совсем другие. У них нет такого зашкаливающего уровня жестокости и насилия, поэтому они способны порассуждать о том, что же заставляло людей вступать в банды, почему это так привлекало.

Для учителя это хорошая возможность зацепиться за предложенные в сериале события и поговорить с детьми о социологии насилия, групповой идентичности, почему насилие в группе более легитимизировано, чем индивидуальное. Это все важные темы. Для меня сериал стал хорошей возможностью показать, что советская власть при всей ее мощности и массивности не смогла создать никаких предложений для молодежи в эпоху застоя, когда советская идеология перестала работать.

Дети используют лексику из этого сериала иронически. На мой взгляд, это просто освоение дискурса, проба новой ролевой модели, которая не свойственна нынешним десятиклассникам, — они пытаются в это поиграть. Это более «домашние» дети, и у них есть какой-то план на будущее. Они сдадут ЕГЭ, поступят. Хотя бы в Москве в этих границах у них есть более-менее ясное понимание будущего, если не накроется вообще все. Это очень серьезное отличие от того поколения, что показано в сериале. Они видят что-то совсем другое про ребят их возраста и мимикрируют. Мне кажется, это нормальная социологическая позиция — освоения странной, непонятной, будоражащей другой культуры.