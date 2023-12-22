Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала с российских стриминговых платформ

С российских стриминговых площадок пропала песня Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна». На это обратила внимание «Новая газета Европа».

Трека больше нет в «Яндекс Музыке», «VK Музыке», «МТС Музыке» и на платформе «Звук». Другие песни Моисеева по-прежнему доступны для прослушивания.

В «Яндекс Музыке» сообщили, что не обладают авторскими правами на «Голубую луну» с 2020 года. «Часть каталога Бориса Моисеева, включая трек “Голубая луна”, не была загружена правообладателем на платформу. Поэтому с 2020 года у “Яндекс Музыки” нет прав на размещение данного трека», — сказали представители компании.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» за показ клипа Николая Баскова на песню «Странник». Судья усмотрел в ролике «пропаганду ЛГБТ». Проанализировав «совокупность сцен», суд пришел к выводу, что «отношения лирического героя» с другим мужчиной «содержали коммуникативные признаки романтического межличностного отношения».

Незадолго до этого солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что во время выступлений ей запрещают исполнять песню «Ева». А телеканал «СТС Love» удалил с сайта три серии «Не родись красивой», в которых герой Андрей Жданов идет в гей-клуб в образе травести-дивы.

30 ноября Верховный суд признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

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