Солистка группы «Винтаж» пожаловалась, что ей запрещают петь песню о любви к Еве Польне 

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что во время выступлений ей не дают исполнять песню «Ева». Организаторы концертов объясняют запрет «нововведениями в законодательстве». Об этом Плетнева рассказала «Новому радио».

«Мне все веселее от образа „плохой девочки“, учитывая все нововведения в наших законах. Обожаю, просто прикольно. Представляешь, в последнее время иногда запрещают петь песню „Ева“. Говорят, нельзя по закону. Это такой бред», — сказала Плетнева.

О каком именно законе идет речь, Плетнева не уточнила. Вероятно, песня попала в черный список после принятия закона о «ЛГБТ пропаганде» или после решения Верховного суда, который 30 ноября признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским.

Песня «Ева», в которой есть строчка «Ева, я любила тебя», вышла в 2009 году. По словам самой Плетневой, в ней она признается в уважении и почтении к солистке «Гостей из будущего» Еве Польне, которая помогла появиться группе «Винтаж».

«Может, после этого [интервью] прекратится этот бред. Это песня про Еву Польну, дань [уважения]. Она это знает, она разрешила нам это делать. Каждый раз на сцене я признаюсь ей в любви как большому артисту», — подчеркнула Плетнева.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.