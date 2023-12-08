Телеканал «СТС Love» удалил с сайта три серии «Не родись красивой». В них один из героев сериала идет в гей-клуб

Канал «СТС Love» удалил с сайта три эпизода сериала «Не родись красивой», в которых один из героев идет в гей-клуб. На это обратила внимание Sota.

Речь идет о сериях с 40 по 42. В них рассказывается, как герой Андрей Жданов проигрывает пари кутюрье Милко и идет в гей-клуб в образе травести-дивы. Когда именно эти эпизоды были удалены с сайта, неизвестно. При этом на ютуб-канале «СТС Love» серии по-прежнему доступны.

В начале декабря суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva на 500 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ». Поводом стал показ клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором есть кадры с соприкосновением рук двух девушек. В ноябре протокол по этой статье также составили на издательство «Эксмо» — из-за комикса про голубя Геннадия.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц.

30 ноября 2023-го Верховный суд признал «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

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